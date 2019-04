Fotobewerkingssoftware Apple Aperture werkt niet meer in macOS-versies na Mojave

Apples Aperture-software werkt niet meer in macOS-versies nieuwer dan Mojave. Daarmee komt er dit jaar een einde aan de werking van het programma. Apple stopt al in 2014 met de ondersteuning voor Aperture.

Op zijn supportwebsite geeft Apple tips voor het overzetten van Aperture-bibliotheken naar alternatieven zoals Apple Foto's of Adobe Lightroom. In een mededeling maakt het bedrijf daar bekend dat Aperture niet meer werkt in macOS-versies na Mojave, vanwege technische redenen.

Apple zegt niet wat precies de reden is dat Aperture niet meer werkt na een toekomstige update. In 2014 stopte Apple de ondersteuning voor zijn geavanceerde fotobewerkingspakket al en sindsdien verschenen er vijf grote updates voor het besturingssysteem. Aperture bleef echter werken.

Aperture was gericht op professionele fotografen en werd vervangen door de eenvoudigere Foto's-applicatie. In 2015 haalde Apple Aperture definitief uit zijn downloadwinkel.