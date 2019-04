Creative Commons brengt zoekmachine voor afbeeldingen uit

De Creative Commons-organisatie heeft met CC Search een zoekmachine voor afbeeldingen uitgebracht. De zoekmachine put uit bronnen waar afbeeldingen met Creative Commons-licenties staan. Flickr is verreweg de grootste leverancier.

Op de CC Search-website kunnen gebruikers afbeeldingen vinden met Creative Commons-licenties en plaatjes die zich in het publieke domein bevinden. De zoekmachine doorzoekt ruim 300 miljoen afbeeldingen via open api's en de Common Crawl-dataset. Bijna al het beeldmateriaal is afkomstig van Flickr; via de api van die website zijn 289 miljoen afbeeldingen doorzoekbaar. Ook doorzoekt CC Search de databanken van verschillende musea, waaronder het Rijksmuseum en andere websites zoals Thingiverse en DeviantArt.

Vooralsnog is CC Search alleen geschikt om afbeeldingen te zoeken, maar in de toekomst moet ook tekst en audio te vinden zijn. Het doel van de Creative Commons-organisatie is om uiteindelijk alle 1,4 miljard werken die een CC-licentie hebben doorzoekbaar te maken. De nieuwe zoekmachine is de opvolger van een oud zoekportaal. De oude versie is nog te benaderen via een andere pagina.

De afbeeldingen die vindbaar zijn met de zoekmachine kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden door bloggers of in publicaties. Daarbij moet wel aan de vermelde CC-voorwaarden worden voldaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om naamsvermelding.