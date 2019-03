Bulletstorm komt in de zomer naar de Nintendo Switch

Gearbox brengt zijn shooter Bulletstorm in de zomer uit voor de Nintendo Switch. De game krijgt de titel Bulletstorm: Duke of Switch Edition en wordt geleverd met alle eerder uitgebrachte dlc, waaronder het speelbare Duke Nukem-personage.

Een verschijningsdatum heeft Gearbox Publishing nog niet bekendgemaakt, maar volgens de makers van de game is er nog één mijlpaal te gaan en wordt de datum daarna aangekondigd. Dat zeggen ze bij de presentatie op PAX East. De game zal in de zomer van dit jaar verschijnen.

De Switch-versie bevat de volledige singleplayercampagne en alle uitbreidingen die voor het spel zijn verschenen. Bulletstorm kwam in 2011 voor het eerst uit en in 2017 verscheen er een remaster met de titel Bulletstorm: Full Clip Edition. Die remaster met onder andere 4k-textures kwam uit voor Windows, de PlayStation 4 en de Xbox One.

Beelden van de Switch-versie hebben de ontwikkelaars nog niet getoond. In hoeverre de Switch-versie grafisch afwijkt van de game op andere platforms is nog niet duidelijk. Wel claimen de makers bij hun aankondiging dat de game al vanaf de eerste build soepel draait op de Switch.