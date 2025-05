Microsoft brengt de Surface Laptop 5-serie met Intel-cpu's eind oktober uit

Microsoft kondigt de Surface Laptop 5-familie aan, bestaande uit twee series die aangedreven worden door een Intel-cpu. Er zijn voor deze generatie geen configuraties met een AMD-cpu meer mogelijk. De serie laptops komt op 25 oktober uit vanaf 1179 euro.

Er komen twee hoofduitvoeringen binnen de nieuwe Surface Laptop 5-serie, zo laat Microsoft weten. Het gaat om een variant met een 13,5"-scherm en een uitvoering met een 15"-display, respectievelijke met een resolutie van 2256x1504 en2496x1664 pixels. Beide varianten ondersteunen Dolby Vision IQ en er is een USB 4.0/Thunderbolt 4-poort aanwezig.

Klanten kunnen voor het kleinere model kiezen uit een twaalfde generatie Core i5-1235U- en Core i7-1255U-processor. De versie met het 15"-scherm wordt alleen geleverd met de Core i7-1255U. Voorheen konden klanten ook nog kiezen uit uiteenlopende AMD Ryzen-processoren, maar voor de vijfde generatie Surface-laptops is dat niet meer het geval. Microsoft meldt: "We richten ons nu op Intels 12th Gen-processoren." Het bedrijf beweert nog steeds partners te zijn met AMD maar legt niet uit waarom er geen Laptop 5-varianten met een Ryzen-cpu verkrijgbaar zijn.

De 13,5"-variant heeft 256 of 512 gigabyte opslagruimte en 8 of 16GB ram. De grotere variant krijgt 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte en 8, 16 of 32GB Lpddrx5-geheugen. De laptops worden door Intels Iris Xe-gpu van grafische rekenkracht voorzien. Microsoft brengt de Surface Laptop 5 van 13,5" en 15" op 25 oktober uit voor een vanafprijs van respectievelijk 1179 en 1529 euro.