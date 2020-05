'FBI vraagt iCloud-data op van prominente senator VS'

De Amerikaanse inlichtingendienst FBI heeft bij Apple naar verluidt iCloud-data opgevraagd van senator Richard Burr, die voorzitter is van de senaatscommissie die gaat over inlichtingendiensten. Het gaat om een zaak over handel met voorkennis.

De FBI zou Apple gevraagd hebben om een iCloud-back-up van de senator en die ook gekregen hebben, meldt LA Times op basis van meerdere bronnen. De senator staat onder verdenking van het verkopen van aandelen in bedrijven in de weken voordat de koers van die aandelen kelderde door de uitbraak van het coronavirus. Als senator is hij vroegtijdig op de hoogte gesteld van de ernst van de corona-uitbraak.

Burr heeft zijn iPhone al aan de FBI gegeven, maar die kan hem momenteel niet doorzoeken door een gebrek aan een bevel daarvoor; het verzoek aan Apple zou bedoeld zijn om meer aanwijzingen te vinden dat Burr inderdaad schuldig is.

Het gebeurt vaker dat inlichtingendiensten informatie van verdachten opvragen, maar voor zover bekend is het de eerste keer dat het in de VS gaat om een actieve politicus, die zich bovendien bezighoudt met inlichtingendiensten. Apple en de FBI hebben niet gereageerd tegenover de LA Times.