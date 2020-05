Nintendo kondigt Paper Mario-game aan voor de Switch

Nintendo heeft een Paper Mario-game aangekondigd voor de Nintendo Switch. De game heet The Origami King en komt op 17 juli uit, zo zegt de Japanse consolefabrikant. Nintendo heeft ook een trailer online gezet.

De game is al voor te bestellen om direct te kunnen spelen op 17 juli, zegt Nintendo op een site gewijd aan de game. Origami King draait uiteraard weer om een ogenschijnlijk papieren versie van Mario die prinses Peach uit een kasteel moet bevrijden. Nintendo maakt melding van een nieuwe bondgenoot met de naam Olivia en Bowser zal deze keer ook Mario terzijde staan, aldus het Japanse bedrijf.

Nintendo maakt al bijna twintig jaar games in de serie. De eerste Paper Mario verscheen in 2000 voor de Nintendo 64. Er kwamen ook versies voor de Gamecube, Wii, 3DS en Wii U. De game verschijnt alleen voor de Switch en dus niet voor de DS-handhelds van het Japanse bedrijf. De releasedatum is 17 juli en Nintendo vraagt in de Benelux 60 euro voor de game.