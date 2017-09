Toshiba introduceert 10TB-hdd voor enterprisetoepassingen

Toshiba heeft de MG06-serie enterprise-hdd's aangekondigd, waarvan het model met de grootste opslagcapaciteit 10TB biedt. Het gaat niet om een met helium gevulde harde schijf, zoals steeds vaker het geval is bij harde schijven met veel platters.

Drives in de MG06-serie doen hun werk op 7200rpm en bevatten een sata600-interface. De doorvoersnelheid van het 10TB-model is 237MiB/s. Daarnaast bestaat de MG06-serie uit 6TB- en 8TB-modellen, met een doorvoersnelheid van 230MiB/s.

De mean time to failure bedraagt 2,5 miljoen uur, waar de opgegeven mttf van de voorgaande MG05-serie op 2 miljoen uur lag. Bovendien is de grootte van de buffer ten opzichte van de voorganger verdubbeld naar 256MiB. Uit de bij de aankondiging gevoegde afbeelding valt op te maken dat de 10TB-hdd over zeven platters beschikt.

Onlangs maakte Toshiba bekend wel met zijn eerste met helium gevulde harde schijf op de markt te komen. Die schijf zou een opslagcapaciteit van 14TB bieden. Helium heeft een lagere dichtheid dan lucht en levert zo minder wrijving op, waardoor fabrikanten meer platters in de schijven kunnen stoppen.