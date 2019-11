Namen, adressen en telefoonnummers van OnePlus-gebruikers zijn gestolen

OnePlus heeft last van een datalek. Namen, telefoonnummers en adresgegevens van een onbekend aantal gebruikers zijn buitgemaakt, schrijft het bedrijf. OnePlus zegt dat het eind december met een eigen bugbountyprogramma komt.

OnePlus zegt dat er geen creditcard- of bankgegevens zijn gestolen. Wel zijn namen, leveradressen en contacttelefoonnummers buitgemaakt. Het lijkt er daardoor op dat het gaat om een lek bij gebruikers die ooit een garantieverzoek hebben ingediend bij OnePlus, maar dat is niet zeker. OnePlus schrijft dat getroffen gebruikers mogelijk slachtoffer kunnen worden van spam- of phishingmails.

Het is niet bekend hoe de hackers op de systemen van OnePlus zijn binnengedrongen. OnePlus heeft getroffen slachtoffers een e-mail gestuurd. Verschillende tweakers hebben die ook gekregen en laten zien. Het bedrijf heeft inmiddels ook een blogpost geplaatst met informatie. Volgens OnePlus hebben alle slachtoffers een bericht gekregen; gebruikers die dat niet hebben zijn niet getroffen door de hack. Het is niet duidelijk om hoeveel gebruikers het gaat.

Het is niet de eerste keer dat OnePlus te maken heeft met een datalek. In 2018 werden er 40.000 creditcardgegevens gestolen door een kwetsbaarheid op de website. Ook bleek er in 2017 een mogelijkheid in de telefoon te zitten om makkelijk roottoegang te krijgen. OnePlus zegt in de blogpost over het datalek dat het eind december met een eigen bugbountyprogramma komt. Details daarover, zoals de scope en de beloningen, zijn echter nog niet bekend.