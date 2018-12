Twee jaar achter elkaar bracht Nintendo een kleine variant van een oude console op de markt. Nu het daarbij een jaartje overslaat, springt die andere Japanse consolebouwer in het gat, met de PlayStation Classic. Dit is een kleine variant van de console waar het in 1994 voor Sony allemaal mee begon. Het lijkt wel afgesproken werk.

Sony heeft goed gekeken naar de blauwdruk van Nintendo en iets gemaakt dat sterk lijkt op de NES Classic en SNES Classic, de mini's die de afgelopen twee jaar rond de feestdagen verschenen. De PlayStation Classic is een miniatuuruitgave van de console die in 1994 in Japan op de markt kwam en bijna een jaar later in Europa zou verschijnen. De PlayStation Classic is schattig klein. De lengte, breedte en hoogte zijn tot ruwweg 45 procent van de originele afmetingen gekrompen, wat een kastje oplevert van 149 bij 105 bij 33 mm. Met 170 gram is het ook een heel stuk lichter dan het origineel.

Mooie mini

Sony heeft zijn best gedaan op het uiterlijk van de PlayStation Classic. De minivariant is mooi en vooral gedetailleerd vormgegeven, inclusief het niet-functionerende klepje van de parallelle poort op de achterkant. Sony heeft ook nadrukkelijk naar de allereerste incarnatie van de PSX gekeken, de SCPH-1000. Als hommage heeft de Classic dan ook modelnummer SCPH-1000R meegekregen. Uiteraard is niet alles intact gehouden. Waar vroeger de verschillende audio- en video-uitgangen zaten, vind je nu enkel een hdmi-uitgang, en de C8-voedingsaansluiting is vervangen door een micro-usb-aansluiting. De Classic heeft aan 5 Volt genoeg. Overigens levert Sony wel een voedingskabel mee, maar geen adapter. Een vrij willekeurige telefoonoplader is echter genoeg, mits hij 1A kan leveren. Ook daarmee heeft Sony naar Nintendo gekeken. Dat bezuinigde op dezelfde wijze bij de SNES Classic.

Belangrijker dan de achterkant is de bovenkant van de Classic, waar dezelfde drie knoppen zijn te vinden als op het origineel, keurig voorzien van dezelfde kleuren en hetzelfde opschrift. Er is één duidelijk verschil, de klep van de cd-speler werkt niet. Dit heeft er uiteraard alles mee te maken dat de 20 games die de Classic kan afspelen, zijn opgeslagen in het flash-geheugen. Dat is geheugen dat je niet kunt benaderen, je kunt er dus geen games op plaatsen of van verwijderen. Net als bij de twee kleintjes van Nintendo geldt dat je een vast aantal games krijgt waar je het mee zult moeten doen.