Rechter: klant Tele2 mag simkaart in hotspot stoppen

Een klant van Tele2 mocht zijn simkaart in een hotspot stoppen om zo met meerdere apparaten gebruik te kunnen maken van de 4g-verbinding. Dat stelt de rechtbank Noord-Holland in een zaak die Tele2 had aangespannen tegen de klant.

De rechter was het met de klant eens dat Tele2 nergens had neergezet dat het gebruik van een hotspot, in dit geval de Netgear Aircard 810S, niet mocht. Tele2 beriep zich op een bepaling in de algemene voorwaarden, waarin staat hoe klanten de simkaart mogen gebruiken. "Gebruik van een ander toestel dat 4g van Tele2 ondersteunt, is eveneens toegestaan in combinatie met het Tele2 Mobiel 4G-abonnement."

Een toestel is niet automatisch een mobiele telefoon, zo redeneerde de rechter. "Dat onder een toestel uitsluitend zou moeten worden begrepen een mobiel telefoontoestel is niet aangegeven in de algemene voorwaarden en volgt ook niet uit de overeenkomst of uit andere omstandigheden bij het aangaan van de overeenkomst."

Tele2 had het abonnement ontbonden en probeerde het abonnementsbedrag dat de klant moest betalen op hem te verhalen. In plaats daarvan moet Tele2 nu de proceskosten van 100 euro betalen en hoeft de klant niets te betalen. In de meest recente voorwaarden van Tele2 staat de passage nog altijd onaangepast. Het is onbekend of Tele2 in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechtbank.

De rechter heeft niets gezegd over de juridische status van tethering. In 2017 stond in de voorwaarden van Tele2 dat tethering, het gebruiken van de simkaart voor de verbinding van een mobiele hotspot, niet mocht. Die bepaling verdween uit de voorwaarden nadat juristen erop hadden gewezen dat een provider tethering niet mag verbieden.