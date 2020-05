Update voor Doom Eternal installeert controversiële anti-cheattool Denuvo

Ontwikkelaar id Software heeft de eerste grote update uitgebracht voor Doom Eternal. Daarin zitten onder andere Empowered Demons die andere spelers kunnen aanvallen. De update heeft echter ook een controversiële nieuwe anti-cheatfunctie van Denuvo.

'Update 1' is de eerste grote update voor Doom Eternal. De update komt volgens de patch notes tegelijk uit voor alle platformen. De meest in het oog springende update is de toevoeging van 'Empowered Demons'. Als een speler in een singleplayercampagne wordt gedood door een vijand, dan wordt die vijand een Empowered Demon. Dat is een sterkere versie van de demoon. De vijand verschijnt dan vervolgens in de singleplayergame van andere spelers. Een speler die een Empowered Demon verslaat krijgt daar extra health, ammo en xp voor terug. De functie voor Empowered Demons kan worden uitgeschakeld in de instellingen.

Er worden ook kleinere veranderingen doorgevoerd. Zo is er een nieuw Echelon-rankingsysteem voor spelers die level 250 halen. Id Software heeft ook een evenement toegevoegd genaamd Precious Metals. Daarmee kunnen spelers nieuwe skins voor hun personage of wapens unlocken.

De update heeft niet alleen nieuwe gameplayfuncties, maar ook een controversiële nieuwe feature. Dat is Denuvo Anti-cheat, een driver die het moeilijker moet maken om vals te spelen in multiplayer op de pc. De driver nestelt zich diep in de kernel van het besturingssysteem, iets waar veel spelers zich ongemakkelijk bij voelen. Denuvo wordt ook gebruikt als spelers alleen de singleplayermodus spelen. De tool is vaker in opspraak geweest. Zo werd die bijvoorbeeld na ophef verwijderd uit Batman: Arkham Knight. Naast dat de tool in de kernel zit klagen gamers ook dat Denuvo games trager maakt.

Hoewel spelers de anticheattool kunnen deïnstalleren wordt die automatisch weer opnieuw geïnstalleerd als het spel herstart wordt. Irdeto, het bedrijf dat Denuvo maakt, zegt dat de tool geen screenshots maakt of door bestanden bladert, maar erkent wel dat de onzichtbaarheid ervan 'voor opgeheven wenkbrauwen kan zorgen'.