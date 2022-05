Horrorfilm A Quiet Place krijgt een eigen game

Saber Interactive heeft de komst van horror- en avonturengame A Quiet Place aangekondigd. Deze game krijgt dezelfde titel als de bekende horror- en sciencefictionfilm uit 2018, maar zal een eigen verhaal vertellen in de wereld van de film.

Saber Interactive werkt voor de ontwikkeling van de game samen met ontwikkelaars Illogika en Ep1t0me, maar geeft verder nog weinig details. Op een voor de game gereserveerde website staat alleen dat het een 'angstaanjagende game' zal worden en dat spelers een nog niet eerder verteld overlevingsverhaal kunnen ervaren in het universum van A Quiet Place. De game zal dus waarschijnlijk niet direct gebaseerd zijn op de film en de gebeurtenissen.

De uitgever meldt dat het een door een verhaal gedreven horrorgame met adventure-elementen wordt, waarin de spanning, emotie en het drama uit de films ook aanwezig zullen zijn. De game zal ergens in 2022 uitkomen, al is nog geen exacte releasedatum bekendgemaakt.

Onder meer Illogika houdt zich bezig met de ontwikkeling van de game. Dit is een in Montreal gevestigde studio waar onder meer mensen werkzaam zijn die eerder hebben gewerkt aan de Rainbow Six- en Far Cry-games. Ep1t0me is een ontwikkelaar uit Austin, Texas.

A Quiet Place draaide in 2018 in de bioscopen en draait om een familie die probeert te overleven in een wereld waarin de meeste mensen zijn gedood door roofzuchtige aliens. Deze aliens zijn blind, maar hebben een uitermate goed gehoor, waardoor het maken van het kleinste geluid al fataal kan zijn. De film werd goed ontvangen en kreeg eerder dit jaar een vervolg, genaamd A Quiet Place Part II.