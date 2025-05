ChristenUnie pleit voor heffen belasting op thuisbezorgde pakketjes

De Nederlandse regeringspartij ChristenUnie gaat woensdag pleiten voor de invoer van een belasting voor webbestellingen. Dit plan lijkt te worden toegespitst op internetbestellingen door consumenten. De partij wil hiermee het mkb steunen en de CO₂-uitstoot terugdringen.

Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, wil dat het kabinet dit plan gaat onderzoeken, schrijft onder meer het AD. Het plan zou uitgaan van een vast tarief dat op elke bestelling wordt geheven, aangevuld met een percentage van de waarde van de bestelling. Hiermee wil Grinwis twee doelen bereiken: het helpen van het midden- en kleinbedrijf en het terugdringen van de met de bestellingen gepaard gaande CO₂-uitstoot.

Zo moeten de opbrengsten van deze maatregel terugvloeien naar het mkb. Volgens het Kamerlid zuchten de middelgrote en kleine bedrijven onder de macht van 'grote, soms internationaal opererende webshops’. "Steeds vaker moeten lokale winkels concurreren met de grote webshops. Het gevolg is dat het mkb de strijd steeds vaker lijkt te verliezen en dat onze winkelstraten leeg komen te staan, terwijl bezorgbusjes met pakketjes af en aan rijden. Deze bezorggekte kan en moet echt minder", zegt Grinwis.

Daarnaast benadrukt hij de gevolgen voor het milieu die gepaard gaan met de vele internetbestellingen. "Elke keer wanneer we ons virtuele winkelmandje afrekenen, moet een bezorger op pad. Zo’n bezorgbeweging heeft allerlei negatieve effecten, denk aan de uitstoot van CO₂ en onveilige verkeerssituaties", aldus het Kamerlid. Hij vindt dat het beter zou zijn als consumenten hun pakketje zelf op de fiets ophalen in bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde winkelstraat, meldt RTL. "Dan kunnen we ook snel afscheid nemen van de distributiedozen."

Grinwis denkt dat een tarief van een paar euro al kan bijdragen aan een situatie waarin mensen een bewuste afweging maken: "Ga ik dat ene boek, die jurk of dat paar schoenen bestellen of bundel ik die bestelling? Of nog beter: pak ik de fiets en ga ik naar die winkelstraat in de buurt?" Hij ziet het plan ook als steun aan de lokale economie. "Het wapen om die bestel- en bezorgeconomie te matigen is een bestel- en bezorgbelasting."

Woensdag zal wellicht blijken of er een Kamermeerderheid voor zijn idee is. Dan zal Grinwis het plan opperen tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen. Mocht er een meerderheid voor het plan zijn, zal het kabinet moeten bepalen of ze het plan overnemen.