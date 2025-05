Sandberg kondigt radio aan met ingebouwde powerbank, zonnepaneel en lamp

Het Deense bedrijf Sandberg heeft een draagbare radio geïntroduceerd, die ook een powerbank en lamp is. Het apparaat is op te laden via een USB-kabel, zonne-energie of met de hand via een slinger aan de achterzijde. Ook kunnen er AAA-batterijen in.

De Sandberg Survivor DAB Radio All-in-1 4500 heeft een radio met DAB- en FM-ontvangst. Ook is het apparaat voorzien van bluetoothondersteuning, waardoor het mogelijk is om verbinding te maken met de telefoon. Aan de zijkant zit een zaklamp van 90 lumen, die ook als leeslamp gebruikt kan worden.

Binnenin zit een 4500mAh-accu, die tot twintig uur speeltijd biedt. Als het apparaat via USB wordt opgeladen, dan is de accu binnen vier uur weer vol. Met zonne-energie wordt de accu in 20 uur naar 25 procent opgeladen. Met de hand wordt in vijf uur tijd voldoende energie geleverd om de accu met een kwart op te laden.

De Sandberg Survivor DAB Radio All-in-1 4500 heeft afmetingen van 73×156×37mm. Het apparaat weegt 273 gram. De radio is per direct verkrijgbaar, voor een adviesprijs van 78 euro.