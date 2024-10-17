Inleiding

Het gebeurde haast onopgemerkt. Ergens in september haalde HMD de smartphones met de merknaam Nokia erop van zijn site. Er zijn nog wel voorraden te koop en er zijn ook nog 'domme telefoons' te koop met de merknaam Nokia erop, maar het is toch wel een moment. Nokia, in de jaren 0 de haast onaantastbare marktleider, is verdwenen van de Europese smartphonemarkt. Het doek is gevallen voor de grootste naam in de smartphonemarkt. We kunnen hierbij nog een paar kanttekeningen plaatsen, want een ander bedrijf kan een licentiedeal met Nokia sluiten en smartphones gaan uitbrengen, en in andere delen van de wereld zijn smartphones met de merknaam Nokia nog wel te koop. Maar wie geeft om kanttekeningen? Nokia verdween al tien jaar geleden van de markt, maar de naam leefde nog door; zelfs daar komt nu een einde aan. Wap.tweakers.net op Nokia 7110 Daarom voelt het als een goed moment om nog een keer terug te kijken op de grootste naam in de smartphonemarkt voordat Samsung en Apple de markt overnamen. Het is een verhaal van een marktleider met veel zelfvertrouwen, die de dominantie uiteindelijk binnen een paar jaar zag verdwijnen. Het dient ook als waarschuwing voor grote techbedrijven nu. Hoe groot je invloed ook is en hoe zeker je positie ook lijkt, als de omstandigheden veranderen en je reageert niet tijdig of goed, dan is er een risico dat je van het toneel verdwijnt. Grote techbedrijven van nu nemen dat ook ter harte. Samsung is dik marktleider, maar riep eerder dit jaar een crisis uit om toch het tij te keren: hoger personeel moet zes dagen per week werken om te zorgen dat het goed blijft gaan. Het gaat misschien het voorstellingsvermogen te boven, maar ook het Zuid-Koreaanse conglomeraat kan zijn leidende positie op de smartphonemarkt verliezen. Samsung werd marktleider rond 2011 en pakte die positie over van Nokia. Dit is het verhaal van het bedrijf dat de smartphonemarkt aanzwengelde, meer dan een decennium heeft geleid en ondanks vele innovaties en radicale keuzes tóch het onderspit heeft gedolven.

Het begin: Communicators en Symbian

Het zou een goede pubquizvraag zijn: wanneer verscheen de eerste smartphone in een Hollywood-film? De smartphone begon met de IBM Simon in 1994, maar die maakte nauwelijks indruk. Nokia, in de jaren 90 van de vorige eeuw ook al bekend van mobiele telefoons, kwam in 1996 met zijn eerste smartphone: de 9000 Communicator. Nokia kondigde die aan op de CeBIT-beurs - nog zo'n naam uit het verleden - en bracht hem daarna wereldwijd uit. Er werden naar verluidt tienduizenden per maand verkocht, voor die tijd een groot aantal. De 9000 bevatte duizend componenten, veel meer dan de ongeveer honderdvijftig componenten van de telefoons uit die tijd. Hij bestond uit twee delen: van voren leek hij een reguliere mobiele telefoon en functioneerde hij ook zo, al was hij wel groot, zwaar en dik. Aan de binnenkant had hij een qwerty-toetsenbord en hij gebruikte een ander besturingssysteem. Dat besturingssysteem was GEOS 3.0 en dat nam 4MB van de 8MB aan intern geheugen in. De processor was geen Arm-processor zoals later gebruikelijk zou worden, maar een Intel 386 op 24MHz. Het scherm was niet voorzien van kleur, maar kon wel 640x200 pixels weergeven. Nokia 9000 Communicator: let ook op de blauwe knoppen Telefoon, Fax, SMS en Internet. Die knoppen gaven de veelzijdigheid van het apparaat voor die tijd weer. De 9000 kwam uit in 1996 en verscheen in 1997 in de film The Saint, waarin acteur Val Kilmer de smartphone gebruikte voor van alles en nog wat, waaronder voor het versleutelen van een foto. Dat was toen nog heel futuristisch, terwijl nu miljoenen Nederlanders dagelijks versleutelde foto's versturen via hun smartphone, bijvoorbeeld via WhatsApp. Het was het begin van smartphones voor Nokia. Daarna volgden nog andere Communicator-modellen zoals de 9110, 9500 en uiteindelijk de E90 uit 2007. Daarna stopte die serie, maar inmiddels had Nokia zijn portfolio al uitgebreid met heel veel verschillende modellen. PEN/GEOS 3.0, het besturingssysteem van het bedrijf Geoworks dat Nokia gebruikte op de 9000, had een sdk en iedereen kon daar apps voor maken; daarom was het immers een smartphone. Toch zou dat besturingssysteem geen lang leven beschoren zijn, want er kwam al snel een besturingssysteem voor smartphones: Symbian. Veel bedrijven zagen destijds de smartphonemarkt voor hun ogen ontstaan. Pda's waren er al langer en mobiele telefoons bestonden ook al jaren; de combinatie van beide zou het product zijn dat we nu smartphones noemen. Windows CE 1.0. Bron: HPCFactor Het was de tijd dat Microsoft onder vuur kwam te liggen voor het uitschakelen van concurrentie op de desktopmarkt en telefoonfabrikanten waren bang dat Microsoft dat voordeel zou gebruiken om zichzelf op de smartphonemarkt dezelfde positie te geven. Het was al voorzichtig begonnen met Windows CE en Microsoft lonkte al naar die markt. Onder druk wordt alles vloeibaar en dus besloten vier grote namen op de mobiele markt de handen ineen te slaan: naast Nokia waren dat Ericsson, Sony en Motorola. Dat zijn bedrijfsnamen die nu, 26 jaar later, nog steeds een belletje doen rinkelen. Zij sloten zich aan bij pda-maker Psion, dat met Epoc32 al langer werkte aan een 32bit-besturingssysteem voor draagbare apparaten met Arm-processors. In ruil voor een investering deelde Psion het besturingssysteem en dat werd Symbian. De naam is vermoedelijk afgeleid van het woord symbiose, omdat het een samensmelting was van pda en telefoon en daarnaast een samensmelting van bedrijven uit beide markten. Alle Symbian-telefoons zouden dezelfde microkernel krijgen, maar de middleware daarbovenop kon verschillen. Er kwamen interfaces voor touchscreens, voor niet-touchscreens en, gek genoeg, een gesloten systeem voor de Japanse markt. Nokia rustte zijn telefoons uit met de versie voor niet-touchscreens onder de naam S60 en Ericsson was de grootste naam achter touchscreenversie UIQ. Nokia maakte naast S60 ook nog S80 en S90, maar die kwamen op maar weinig smartphones te staan.

Aan de top

Het is nu lastig voor te stellen hoe succesvol de tandem van Nokia en Symbian was: het was in de kleinere markt van toen de dominante speler, bijna vergelijkbaar met Android nu. Zoals Samsung nu de markt leidt voor Android, deed Nokia dat met Symbian. De smartphonemarkt begon te groeien en Nokia was de onbetwiste marktleider. In een markt met daarin grote namen als BlackBerry, Windows Mobile en PalmOS, had Symbian een marktaandeel van 76 procent. Nokia verkocht tientallen miljoenen smartphones per kwartaal en had een aantal grote successen. De N93 en N95 stonden aan de top van de markt in hun tijd, met nieuwe functies zoals wifi, bluetooth en uiteraard goede camera's. De E-telefoons waren voor de zakelijke markt en vonden ook gretig aftrek. De Nokia N-Gage Apps waren er ook. Symbian kwam met Signed, een manier om te kunnen checken of de ontwikkelaar zich had laten verifiëren. Een centrale downloadwinkel was er niet; de installatiebestanden voor apps waren overal op het internet te vinden. Nokia speelde in die tijd op de smartphonemarkt de rol van marktleider met verve en kwam met veel verschillende experimenten. De meest in het oog springende was misschien wel gamingtelefoon N-Gage uit 2004. Maar Nokia richtte zich niet alleen op Symbian. Het werkte ook aan een besturingssysteem met de naam Maemo. Dat had een Linux-kernel en kwam uiteindelijk ook naar smartphones met de N900 uit 2009. Maemo gold binnen Nokia als opvolger voor Symbian, want intern was ook wel duidelijk dat Symbian niet eeuwig succesvol zou blijven. Dat kwam door de manier waarop het was opgezet. Hoewel telefoons van Sony Ericsson en Nokia beide Symbian draaiden, was het onmogelijk om apps uit te wisselen tussen S60 en UIQ. Het ontwikkelen van apps voor ontwikkelaars en ontdekken van apps voor gebruikers was ingewikkelder dan nodig. Het maken van Symbian-telefoons was voor fabrikanten ook tijdrovend en duur. Een fabrikant kon het bovendien niet zelf: er waren engineers van Symbian voor nodig. Maemo werkte met repository's, een systeem dat veel Linux-gebruikers wel kennen. Het was in feite een mobiele Debian-distro en was ook bruikbaar als zodanig. Nokia zocht samenwerking met Intel om van Maemo en Intels Moblin MeeGo te maken. Een hybride variant daarvan, onder de naam MeeGo Harmattan, verscheen als besturingssysteem op de N9 uit 2011, een telefoon die gevangen zat tussen verleden en toekomst. Want intussen had Nokia al geconcludeerd dat het mis was gegaan op de smartphonemarkt en dat MeeGo niet zijn besturingssysteem van de toekomst zou zijn.

Hoe het misging

Het gekke is dat Nokia's leveringsaantallen lang zijn blijven stijgen. De smartphonemarkt groeide tussen 2000 en 2012 explosief en daardoor heeft het bedrijf een paar jaar de ogen kunnen sluiten voor wat er aan het gebeuren was. Er was een nieuwe generatie van besturingssystemen gekomen en terwijl Nokia in 2009 experimenteerde met de N900, werd elders in de markt de slag om het mobiele besturingssysteem beslist. Dat begon met de komst van de App Store in 2008, vlak na de eerste iPhone in 2007. Google, dat al een paar jaar bezig was met Android, gooide daarna de plannen voor telefoons zonder touchscreens overboord. Bovendien zette het in op de Android Market, nu Play Store, als verzamelplaats voor apps en games die werken met het besturingssysteem. Nokia antwoordde met de Ovi Store in 2009, maar het was niet alleen later, maar het was ook lastiger om apps daarvoor te ontwikkelen. Eerste iPhone (2007, links) en Apple iPhone 3G (2008) Samsung Galaxy S (2010) Er gebeurden in 2009 een aantal dingen vrijwel tegelijk. Samsung en Sony Ericsson besloten zich grotendeels te richten op smartphones met Android. Samsung begon met zijn Galaxy-lijn, Sony Ericsson zette zijn Xperia-lijn om naar Android. Motorola ging dat ook doen en daarmee bleef buiten Japan Nokia over als enige fabrikant met focus op Symbian. Het nam Symbian over, maakte het opensource en probeerde het te redden. Nokia had geen positie in een van de belangrijkste landen voor telecom op dat moment: de VS. Daar koos marktleider Verizon ervoor om honderden miljoenen dollars te steken in de Motorola Droid als zijn alternatief voor de iPhone bij concurrent AT&T. Er was geen alternatief van Nokia. Motorola Droid. Ja, 1GHz gold toen als supersnel. Het reddingsplan: het licht van Lumia's Een jaar later riep Nokia de crisis uit, ontsloeg zijn ceo Olli-Pekka Kallasvuo en trok een Noord-Amerikaanse topman aan: Stephen Elop, afkomstig van Microsoft. Wie nog niet doorhad dat het crisis was bij Nokia, hoefde alleen maar de interne memo van Elop te lezen. Hij trok de analogie met een medewerker van een olieplatform waar brand was uitgebroken en Nokia kon kiezen tussen verbranden of in zee springen. Die zee was Windows Phone, zo kondigde Nokia aan. Korte tijd later, in november, kwam de eerste Windows Phone-smartphone van Nokia uit: de Lumia 800. Nederland was een van de eerste zes landen waar die uitkwam. Nokia Lumia 800 Microsoft en Nokia geloofden sterk dat er ruimte was voor een derde smartphoneplatform naast Android en iOS, en een tijdje leek dat uit te komen. Er kwamen telefoons in diverse prijsklasses en de budgettelefoons met Windows Phone vielen op door hun relatief soepele gebruikservaring ten opzichte van concurrenten met Android. In de high-end modellen kwamen nieuwigheden zoals draadloos laden, vernieuwende camera's en schermen die met handschoenen aan te bedienen waren. Een voorbeeld daarvan was de Lumia 920 uit 2012. De toestellen waren populair binnen de Tweakers-community, maar Windows Phone werd nooit écht het derde platform. Een klein feitje: Nokia maakte in die tijd ook Android-toestellen onder de naam Nokia X. Het deed voor Nokia niet wat het moest doen: een stabiele divisie voor smartphones opleveren. Nokia wilde een harde draai maken door zich te richten op een ander deel van telecom: mobiele netwerken. Het nam Alcatel-Lucent over, een Franse producent van netwerkapparatuur. De mobiele divisie ging over naar Microsoft, dat verder ging met Windows Phone-toestellen uitbrengen onder de naam Nokia. Al snel besloot Microsoft die naam niet langer te gebruiken en ging het over op 'Microsoft' voor de Lumia 950 uit 2015.

Tot slot