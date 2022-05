Ontwerper van Death Star, X-Wing en TIE Fighter is overleden

Colin Cantwell, de ontwerper van tal van ruimteschepen uit het Star Wars-universum, is op 90-jarige leeftijd overleden. Cantwell maakte de ontwerpen en prototypes van onder andere de Death Star, X-Wing, Y-Wing en TIE Fighter. Voor zijn Hollywoord-carrière werkte hij bij NASA.

Cantwell studeerde architectuur en maakte als hobby miniaturen van ruimteschepen en bijbehorende landschappen. Vrienden van hem introduceerden hem bij George Lucas, die hem een project liet zien wat uiteindelijk Star Wars zou worden. Zo begon de samenwerking tussen Cantwell en de Star Wars-filmregisseur, vertelde Cantwell in een ask me anything-sessie op reddit in 2016.

Tal van iconische ruimteschepen uit de filmklassiekers zijn ontworpen door Cantwell. Zo is hij de bedenker van de X-Wing Starfighter. Dat ruimteschip moest 'ultracool en anders zijn dan alle associaties met vliegtuigen'. Een dartpijltje in een Britse pub gaf Cantwell de inspiratie voor het ontwerp. Op zijn website staan schetsen van het eerste ontwerp, dat nog flink afwijkt van de uiteindelijke X-Wing.

Eerste ontwerp van X-wing. Afbeelding: Conlin Cantwell

Ook de TIE Fighter, Death Star en Star Destroyer zijn door Cantwell bedacht en ontworpen. De ruimteschepen maakten hun intrede in de eerste Star Wars-films en zijn decennia later nog altijd beeldbepalend aanwezig in nieuwe Star Wars-producties. Volgens Cantwell had hij altijd vrijheid bij het maken van ontwerpen.

Cantwell werkte ook samen met Stanley Kubrick aan special effects voor 2001: A Space Odyssey en droeg bij aan Close Encounters of the Third Kind en WarGames. Tijdens de ruimtevaartrace in de jaren zestig van de vorige eeuw werkte de ontwerper bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA aan educatieve programma's. Tijdens de historische maanlanding in 1969 was Cantwell de persoon die de tv-commentator van informatie voorzag vanuit NASA. Ook schreef hij twee scifiboeken: CoreFires 1 en CoreFires 2.

De partner van Cantwell heeft tegenover Hollywoord Reporter bevestigd dat hij afgelopen zaterdag in zijn huis in Colorado is overleden.