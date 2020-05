En toen was daar ineens Xcom: Chimera Squad. Bijna uit het niets. Uitgever 2K Games stuurde twee weken voor de game te koop was een persbericht, maar dat was het wel. Buiten de muren van ontwikkelstudio Firaxis Games zullen weinigen van het bestaan van deze nieuwe Xcom hebben geweten. Misschien nog wel opvallender dan de geheimhouding is de prijs die 2K voor de game vraagt. Chimera Squad was twee weken lang voor tien euro te koop en gaat vanaf 1 mei voor het dubbele over de toonbank. Terwijl het toch een volwaardige nieuwe Xcom is.

Vanwaar die wat merkwaardige gang van zaken? 2K laat zich er niet over uit, maar er is ongetwijfeld een verband met Gears Tactics, een game van Microsoft die zich afspeelt in het Gears of War-universum maar waarvan de gameplay overduidelijk is geïnspireerd op de recente Xcom-games. Het lijkt erop dat 2K geen concurrentie wil op dat vlak en daarom probeert Microsoft uit de markt te prijzen. Daar profiteert de Xcom-fan mooi van, want voor weinig geld is er nu opeens een behoorlijk complete nieuwe editie te koop.

Losstaande uitbreiding

Is Chimera Squad echt een volwaardige Xcom? Nee, dat niet. Het lijkt er sterk op dat de game oorspronkelijk als uitbreiding was bedoeld voor Xcom 2, dat nu als losstaande game wordt uitgebracht. Voor een uitbreiding is de game echter behoorlijk uitgebreid. Qua omvang zit Chimera Squad een beetje tussen uitbreiding en volwaardige game in. Nog leuker dan de lage prijs is het experimentele karakter, want Firaxis slaat met Chimera Squad voorzichtig wat nieuwe wegen in.