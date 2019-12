Brussels Airport bouwt eigen 3,5GHz-netwerk

Het Belgische vliegveld Brussels Airport gaat samen met Nokia en Citymesh zijn eigen mobiele netwerk opzetten dat gebruikmaakt van de 3,5GHz-frequentieband. Het vliegveld gaat het netwerk onder andere voor track & trace en beveiligingssystemen inzetten.

Volgens Brussels Airport is zo'n eigen netwerk efficiënter, betrouwbaarder en sneller dan wifi of publieke 4g. Naast track & trace en mobiele beveiligingssystemen moet het netwerk gebruikt worden voor geautomatiseerde voertuigen en internet-of-things-toepassingen.

Brussels Airport spreekt van een 5g-ready-netwerk, maar in feite gaat het in eerste instantie nog om 4g-technologie. Dankzij de samenwerking met Citymesh kan het 3,5GHz-frequentieblok daarvoor ingezet worden. Citymesh beschikt in Brussel en Vlaanderen sinds 2015 over 2x20Mhz-spectrum in dat blok.

Die frequentieruimte is door Europa wel aangeduid als het primaire spectrum om 5g op aan te bieden. In Nederland vindt de veiling van de 3,5GHz-frequenties in 2022 plaats.