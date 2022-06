Bandai Namco werkt aan nieuwe Ace Combat-game

Er is een nieuwe Ace Combat-game in de maak. Uitgever Bandai Namco werkt daar in samenwerking met ILCA aan. Laatstgenoemde is een Japanse ontwikkelaar die eerder meehielp bij de productie van Ace Combat 7: Skies Unknown.

Inhoudelijke details over de nieuwe Ace Combat-game zijn er nog niet en het is nog niet duidelijk wanneer het spel uitkomt. Volgens Gematsu kondigden Bandai Namco en ILCA het project aan tijdens een Japanse viering van de 25e verjaardag van de Ace Combat-serie.

Kazutoki Kono, producent van de Ace Combat-games, zegt dat zijn team betrokken is bij de ontwikkeling van de nieuwe game, maar dat het team te klein is om dat alleen te doen. Daarom wordt de hulp van ILCA ingeschakeld. Hij omschrijft de toekomstige game als 'een nieuw tijdperk' voor de serie.

ILCA is de studio die Pokémon Brilliant Diamond en Pokémon Shining Pearl maakt. Dat zijn Switch-remasters van Nintendo DS-versie van Pokémon Diamond en Pearl uit 2006. Ook heeft de Japanse studio geholpen bij het maken van graphics voor Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age.

Van Ace Combat 7: Skies Unknown zijn inmiddels drie miljoen exemplaren geleverd. Die game kwam begin 2019 uit. De games uit de serie spelen zich af in een fictieve setting en zijn te zien als arcadeflightsims voor gevechtsvliegtuigen.