Bij de titel 'Ace Combat' zullen de gedachten van menig gamer afdwalen naar het PlayStation 2-tijdperk. De serie begon als exclusieve PlayStation-game en vond zijn oorsprong op de eerste PlayStation, maar kwam op de opvolger van die console eigenlijk pas echt tot wasdom. De delen vier en vijf horen nog steeds tot de beste combat flightsims aller tijden, maar daarna ging het lichtjes bergafwaarts met de serie. Niet dat de games echt slecht werden, maar de topscores van Shattered Skies en The Unsung War werden niet meer geëvenaard. De hoop is uiteraard dat Ace Combat 7, dat al in 2015 werd aangekondigd, dat wél kan.

Ace Combat 7: Skies Unknown schotelt spelers een verhaal voor dat vanuit verschillende perspectieven wordt verteld, al speel je de missies wel steeds met dezelfde piloot. Je maakt vroeg in de game mee hoe je als gevechtspiloot betrokken raakt in een oorlog en per ongeluk een belangrijk persoon uit je eigen land uitschakelt. Dat levert je een tripje naar de militaire tuchtcommissie op, en voor je het weet zit je ergens in de 'middle of nowhere', als veredelde gevangene op een militaire luchthaven die eigenlijk geen luchthaven is. De landingsbaan is niet echt, maar op een onverhard stuk land geschilderd. Veel van de voertuigen op de grond zijn opblaasbaar en de toestellen die de basis heeft zijn niet al te indrukwekkend. Dat laatste hoeft ook niet. De keren dat je met je medegevangenen de lucht in gaat, wordt zeer duidelijk gemaakt dat je vooral dient als afleiding zodat belangrijkere toestellen niet worden aangevallen.

Binnen een paar missies krijgen de beleidsbepalers echter wel door dat ze met 'Trigger' een overgekwalificeerde piloot in huis hebben. Langzamerhand krijg je een grotere rol in de oorlog tussen de Osean Federation en het Kingdom of Erusea. Inderdaad, Ace Combat keert terug naar de fictieve spelwereld Strangereal, die tot Ace Combat 6: Fires of Liberation het podium was van de luchtgevechten. De delen daarna kregen dan ook andere titels mee en geen nummers, en ze speelden zich af in onze normale wereld, of in bewerkte versies daarvan.