Mozilla voegt Search Tabs-snelkoppeling toe aan Firefox 66

Mozilla heeft een Search Tabs-knop toegevoegd aan de Nightly-build van Firefox 66. Als gebruikers veel tabs open hebben in de browser, is die knop te vinden in een menu naast de tabs. Zoeken in tabs was al mogelijk, maar voor veel gebruikers was dat niet duidelijk.

Als gebruikers op Search Tabs klikken, wordt er een procentteken gevolgd door een spatie in de adresbalk gezet. Door hierna een zoekopdracht in te vullen, is het mogelijk om in de titels van tabs te zoeken. Deze functionaliteit zit al in Firefox, maar is niet als knop beschikbaar in een menu en vermoedelijk weten veel gebruikers niet af van het bestaan.

Mozilla heeft de Search Tabs-knop toegevoegd in de Nightly van Firefox 66. De definitieve versie daarvan zou ergens begin 2019 uit moeten komen. De huidige stabiele release zit op versienummer 64, terwijl het bčtakanaal versie 65 draait.