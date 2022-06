Titel Deathloop Platform Windows, PlayStation 5 (Xbox na een jaar) Ontwikkelaar Arkane Studios Uitgever Bethesda Releasedatum 14 september 2021

Is het nu een roguelike shooter of niet? Dat is de grote vraag bij Deathloop. Het heeft er alle schijn van, maar de makers beweren stellig van niet. Wat Deathloop dan wel voor game is, laat Arkane, de Franse ontwikkelaar ervan, wijselijk in het midden. Dat mag je lekker zelf bepalen. Laten wij het zo formuleren: Deathloop speelt overduidelijk in op de recente populariteit van roguelike games. Arkane gebruikt de belangrijkste elementen van dat genre, maar maakt er een eigen mix van.

Dat is typisch Arkane. De studio staat bekend om originele games als Dishonored en Prey, waarbij de studio ook al een frisse kijk op bestaande uitgangspunten had. Arkane bestaat overigens uit twee delen; het heeft een studio in Austin (Texas) en een studio in Lyon. Deathloop wordt gemaakt in Lyon, door de studio achter de Dishonored-games. Dat laatste is te merken. Je zou Deathloop kunnen omschrijven als een roguelike shooter in een Dishonored-jasje. Er is geen direct verband tussen beide games van Arkane; Deathloop speelt zich niet af in het Dishonored-universum. De spelwereld en spelmechanieken zijn echter overduidelijk afkomstig van dezelfde makers.

Het eiland Blackreef

Met Deathloop schept Arkane een geheel nieuwe wereld. De game speelt zich af op Blackreef, een eiland in een onbekende uithoek van de aarde. Het is een vreemd eiland, want hoewel het niet echt groot is, lopen de klimatologische omstandigheden er flink uiteen: van mediterraan zonnig tot Scandinavisch besneeuwd en koud. De voertaal is Engels en de meeste bewoners lijken een Westerse achtergrond te hebben, maar dat geldt niet voor iedereen. Je vindt er de voor Arkane gebruikelijke mix van lekker excentrieke geleerden die ook uit andere delen van de wereld afkomstig zijn. Dat laatste geldt althans voor de personen die een naam hebben. De meeste mensen die je tegenkomt zijn naamloos. Sterker, ze zijn onherkenbaar omdat ze een masker dragen.

Net als Dishonored en Prey speelt Deathloop zich af in een alternatieve werkelijkheid. De game zal zich ergens eind jaren '60 van de vorige eeuw afspelen; dat is af te zien aan de stijl van de gebouwen, de interieurs en de vele voorwerpen die je tegenkomt. Het is een alternatieve werkelijkheid met een vreemd tintje. De wetenschap heeft andere dingen ontdekt dan in het echte leven en de sporen ervan zijn zichtbaar. De wereld van Deathloop omvat dezelfde mix als die je van Dishonored kent. Je ziet er klassieke stedelijke en industriële gebouwen waar moderne onderdelen aan zijn vastgeplakt. Lyon meets the Thunderbirds, zo zou je het kunnen samenvatten. Ook de grafische stijl van de game is herkenbaar. Het is de stijl van Dishonored, maar dan iets realistischer; eigenlijk zit er wat meer Prey in het uiterlijk van Deathloop.