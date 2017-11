Intel schrapt Xeon Phi-accelerator 'Knights Hill'

Intel past zijn roadmap voor high performance computing aan om zich op exascale computing te richten. Onderdeel van deze strategiewijziging is dat de eerder aangekondigde Knights Hill-generatie van Xeon Phi niet meer verschijnt.

Intel vervangt de Xeon Phi met codenaam Knights Hill door 'een nieuw platform en nieuwe microarchitectuur speciaal ontworpen voor exascale'. Dat meldt Intel enigszins verdekt in een artikel over high performance computing. De precieze reden voor het schrappen van de accelerator noemt het bedrijf niet; details over de vervangende architectuur ook niet.

Intel onthulde de komst van Knights Hill in 2014. Deze zou op 10nm geproduceerd worden en een nieuwe generatie Omni-Path-interconnects ondersteunen. Overigens was er ook sprake van een Knights Mill-accelerator voor deep learning. Wat de status hiervan is, is niet bekend. Xeon Phi heeft zijn oorsprong in Larrabee, een gpu-project met lange voorgeschiedenis, dat uiteindelijk in 2012 tot de introductie van een gpgpu-kaart met vijftig cores op basis van de x86-instructieset leidde.

De laatste kaart die is verschenen, is de Xeon Phi Knights Landing met tot aan 72 cores. Onder andere de Nederlandse 'Nationale Supercomputer' Cartesius, nummer 142 in de actuele Top500 van supercomputers, maakt van Knights Landing gebruik.