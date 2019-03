De 3,5mm-jack op smartphones is er nog

Het is de meest gevoerde discussie onder telefoonreviews op Tweakers: is het hebben van een 3,5mm-aansluiting een pluspunt voor een smartphone of is het ontbreken ervan een nadeel? Wij laten het afhangen van de statistieken. Als vrijwel geen telefoon een audiogaatje heeft, is een telefoon die het wel heeft, in het voordeel. Als de trend is dat het merendeel het wel heeft, is het weglaten ervan een nadeel ten opzichte van de concurrentie.

Hierom en om zoveel andere redenen hebben we uitgekeken naar de nieuwe smartphones van dit voorjaar. Zou Samsung de uitgang weglaten op de Galaxy S10, behoudt LG hem op zijn G8 en wat doen andere fabrikanten, zoals Sony en Xiaomi?

Vorig jaar leek zich een trend af te tekenen; de meeste dure smartphones hebben hem niet, goedkopere smartphones juist wel. Apple heeft dat doorgetrokken op tablets: de iPad Air, iPad Mini en iPad 2018 hebben hem wel, nieuwe en dure iPad Pro's juist niet. Wordt de 3,5mm-jack een 'pauperplug', een aansluiting voor mensen die geen geld hebben of overhebben voor bluetoothheadsets?

Het is alweer een jaar geleden dat we hebben gekeken naar de 3,5mm-uitgang en dus maken we nu opnieuw de balans op. De kans dat hij helemaal gaat verdwijnen uit de smartphonemarkt, lijkt steeds kleiner te worden.