Is er na 3,5 jaar nog plek voor de 3,5mm-jack?

Toegegeven, hij had wel heel specifieke eisen. Een vriend ging op wereldreis en we spraken nog een keer af voordat hij in vier maanden tijd talloze landen en steden zou bezoeken. Hij kwam ook zijn nieuwe telefoon laten zien, speciaal gekocht met de reis in het achterhoofd. Er zou geen laptop meegaan, want groot en zwaar.

Liefst wilde hij de best mogelijke camera's, maar zeker ook een 3,5mm-jack. Waarom? Hij zou verhalen voor het thuisfront gaan typen op lange reizen in bus of trein onder het genot van muziek. Daarbij slurp je de accu leeg, dus dat los je op met een krachtige powerbank. Die plug je natuurlijk in de usb-poort en die kun je dan niet voor audio gebruiken. Een goede bluetoothkoptelefoon is duur en dus was een audioaansluiting een vereiste. Daarom, vertelde hij, moest hij de P30 Pro laten voor wat hij was en was de keuze gevallen op een reguliere P30. De Pro heeft de audiopoort niet, maar de reguliere versie wel.

Het is misschien een specifieke eis, maar heel veel mensen hebben specifieke wensen en eisen. Het is nu al 3,5 jaar geleden dat Apple, met al zijn 'courage', de 3,5mm-jack wegliet op de iPhone 7 en veel fabrikanten volgden deze trend, niet altijd tot vreugde van gebruikers. Veel fabrikanten begonnen bovendien met de verkoop van draadloze oortjes. Samsung heeft de Gear IconX gehad en verkoopt nu Galaxy Buds, Huawei heeft FreeBuds, Apple heeft AirPods en OnePlus de Bullets Wireless. Je eigen oortjes verkopen is uiteraard een duidelijke prikkel om ervoor te zorgen dat gebruikers geen bedrade headset meer kunnen aansluiten.

Het is een van de meest verhitte discussies over smartphones op Tweakers. Een jaar geleden keken we voor het laatst op basis van Pricewatch-data hoe het is met de analoge audioaansluiting op smartphones. Is de jack op weg naar de uitgang? De keuze voor mensen die per se deze poort op hun telefoon willen, wordt langzaamaan wel kleiner.