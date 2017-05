Door Bauke Schievink, zondag 21 mei 2017 08:19, 9 reacties • Feedback

Beveiligingsonderzoekers hebben ontdekt dat notities die van een iCloud-account worden verwijderd, nog op de servers van Apple blijven bestaan. Het is niet de eerste keer dat het lukt om verwijderde content alsnog te achterhalen op de servers van Apple.

De methode om verwijderde notities terug te halen werd ontdekt door het Russische beveiligingsbedrijf Elcomsoft, die er een blogpost over publiceerde. Normaal gesproken moeten verwijderde iCloud-notities binnen dertig dagen van de servers van Apple worden verwijderd, maar Elcomsoft ontdekte dat dit niet altijd het geval is.

Door gebruik te maken van een softwaretool die door Elcomsoft zelf is ontwikkeld bleken veel met iCloud gesynchroniseerde notities terug te halen zijn, ondanks dat deze binnen dertig dagen verwijderd hadden moeten worden. De oudste, verwijderde notities die het Russische beveiligingsbedrijf nog kon vinden, kwamen uit 2015.

Het is niet de eerste keer dat Apple wordt geconfronteerd met verwijderde content die gesynchroniseerd is met iCloud, en die later toch nog terug is te vinden. Hetzelfde gebeurde met verwijderde foto's en verwijderde browsergeschiedenis, eveneens ontdekt door Elcomsoft. Na ontdekking zorgde Apple er telkens voor dat de problemen met het definitief verwijderen van de content werden verholpen. Dat er telkens verwijderde content op de servers van Apple blijft opduiken, zorgt er wel voor dat er vragen blijven bestaan over welke data nog meer ongevraagd op de servers staat, aldus Elcomsoft.