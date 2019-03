Belgische werkgeversorganisatie VBO dient klacht in tegen privacyregels

Het Verbond van Belgische Ondernemingen dient bij het Grondwettelijk Hof een klacht in tegen de Belgische wet die uitvoering geeft aan de Europese privacyregels. Dit melden de krant De Tijd en L'Echo.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen, of VBO, vindt het niet kunnen dat de sancties die voortvloeien uit de algemene verordening gegevensbescherming niet in dezelfde mate voor de overheid gelden. Ze zouden alleen gelden voor regeringsdiensten die de concurrentie aangaan met privéspelers op de markt.

De algemene verordening gegevensbescherming, ook wel bekend als de gdpr-wetgeving, is in 2018 in werking is getreden en schrijft voor dat bedrijven veel zorgvuldiger moeten omspringen met hun klantengegevens. Op het overtreden van de privacyregels staan zware boetes.

"Het is niet correct dat de bedrijven die inspanningen hebben gedaan om zich te conformeren aan de gdpr minder goed worden behandeld dan de overheden", zegt bestuurder-secretaris-generaal Philippe Lambrecht in De Tijd. Volgens hem is dat discriminatie. "Bedrijven worden de facto als minder betrouwbaar beschouwd, omdat ze als enige kunnen worden bestraft."

Het VBO stapt nu naar het Grondwettelijk Hof om een klacht neer te leggen tegen de verschillende behandeling door de wet. Het Grondwettelijk Hof is het enige rechtscollege in België dat mag nagaan of een wet, een decreet of een ordonnantie in overeenstemming is met de grondwet. Een ordonnantie is een Brusselse wet.

Het Verbond voelt zich naar eigen zeggen gesterkt doordat de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State eerder al vraagtekens plaatsten bij het gemaakte onderscheid tussen overheid en privébedrijven.