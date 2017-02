Door Mark Hendrikman, zaterdag 11 februari 2017 10:28, 15 reacties • Feedback

Op vrijdag is Oracle opnieuw in hoger beroep gegaan in de zaak om Google miljarden dollars aan vergoeding voor het gebruik van de Java-technologie te laten betalen. De zaak loopt al sinds 2010 en hoewel het fair use-argument van Google tot nu toe stand heeft gehouden, gaat Oracle door.

Dat schrijft The Wall Street Journal. Oracle liet ten tijde van het vorige vonnis in de zaak, in mei van 2016, al weten dat het weer van plan was om opnieuw in hoger beroep te gaan. Wanneer de zaak nu opnieuw voorkomt, is niet bekend.

Oracle wil geld van Google zien vanwege bepaalde Android-api's die op Java gebaseerd zijn. Google hanteert het argument dat deze software gebruikt heeft in een fair use-context en dat het daarom niets verschuldigd is aan Oracle. De Java-ontwikkelaar gaat daar echter niet in mee en eiste op een bepaald punt in de gerechtelijke strijd tussen de twee negen miljard euro. Dat bedrag was gebaseerd op hun berekening van Googles met Android behaalde winst: 22 miljard euro.

Als de rechtszaken in het voordeel van Oracle eindigen, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor het auteursrecht op software en in het bijzonder api's. Mogelijk zorgt dat voor meer rechtszaken door rechthebbenden.