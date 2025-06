De donkere dagen zijn weer in aantocht. De klok is niet zo lang geleden verzet en dat betekent dat er een periode aanbreekt waarin we over het algemeen langer in lamplicht dan in daglicht leven. Gecombineerd met de enorm gestegen energieprijzen betekent dat misschien dat deze winter zelfs je meest geliefde gloei- en halogeenlampen plaats zullen maken voor ledverlichting. Nu zijn er veel grappen over het aantal personen dat je nodig hebt om een lamp te vervangen, maar in werkelijkheid vereist dat sinds de introductie van de ledverlichting en smarthome wat meer denkwerk dan vroeger. Bij het kiezen van een lamp komen tegenwoordig naast fitting en vermogen ook keuzes kijken als radioprotocol, kleurmogelijkheden en compatibiliteit met je smarthomeplatform. De lampen van WiZ die we in dit artikel bekijken, voegen hier nog een nieuwe variabele aan toe: aanwezigheidsdetectie.

WiZ, onderdeel van Signify, dat we al kennen van de Philips Hue-lampen, brengt voor zijn assortiment een software-update uit die een interessante wifi-techniek implementeert die aanwezigheid kan bepalen op basis van een radiosignaal. WiZ noemt dit SpaceSense, maar de onderliggende techniek is gebaseerd op channel state information, ofwel csi.

Eigenlijk is wificommunicatie niet de uitgelezen techniek als je veel lampen in je smarthome wil. Daarvoor is een techniek die een eigen meshnetwerk vormt, zoals Zigbee of Z-Wave, geschikter. Aan de andere kant: als je deze lampen van Signify met de andere op Zigbee gebaseerde Hue-productlijn vergelijkt, spaar je voor een paar lampjes wel een Zigbee-hub uit, en als je SpaceSense gebruikt ook nog een of meerdere bewegingssensors.

Hoe werkt SpaceSense? Detecteert het in de praktijk in alle hoekjes van een ruimte? Zijn de WiZ lampen even goed als de familieband met Hue doet vermoeden en hoe vergelijkt de lichtkwaliteit zich met de lampen van concurrenten? Dat zijn vragen waar we in dit artikel een antwoord op geven.