Reviews van je medetweakers

De redactie van Tweakers publiceert elke maand een grote hoeveelheid reviews van allerlei producten, maar de community publiceert er nog veel meer. Gebruikers bespreken ook veel producten die de burelen en testbanken van de redactie vaak niet bereiken, maar die wel interessant zijn voor de techliefhebber.

In deze artikelenreeks lichten we gebruikersreviews van interessante producten uit. Voor deze editie hebben we weer een selectie gemaakt uit de vele reviews die jullie in de afgelopen maanden hebben geschreven. Tips en suggesties over gebruikersreviews voor volgende artikelen zijn zeer welkom. Die kun je achterlaten in dit topic.

Modems: AVM FritzBox 6690 Cable

Sinds eind januari is het zover: vrije modemkeuze in Nederland. Internetproviders moeten het voor klanten mogelijk maken om hun eigen modem of router te gebruiken. Ziggo-klant DJMaze beschrijft in deze review zijn ervaringen met een kabelmodem van AVM.

Wearables: Amazfit GTR 3 Pro

De smartwatches van Amazfit zijn bij veel tweakers populair vanwege de grote hoeveelheid features die ze bieden voor een relatief lage prijs. JeffreyGorissen bespreekt de Amazfit GTR 3 Pro die eind vorig jaar werd uitgebracht.

3d-printers: Rat Rig V-Core 3

"Deze 3d-printer is voor niemand echt geschikt als een eerste 3d-printer", waarschuwt Umbrah in zijn review van de Rat Rig V-Core 3. Het gaat om een kitprinter in het hogere segment, die uitblinkt in snelheid, maar wel de nodige upgrades en tweaks vereist. Umbrah geeft uitgebreid uitleg over CoreXY-printers en bespreekt ook de software en firmware.

+3Rat Rig V-Core 3 review door Umbrah "Het is heerlijk om zóveel vertrouwen in een printer te hebben dat je een print kan starten en eigenlijk niet eens erbij hoeft te zijn. Dit gekoppeld met de enorme snelheid en flexibiliteit, en hoe actief de community er omheen is (ook hier op Tweakers), maakt het een verfrissende printer. Niet zonder problemen, soms wil ik hem wel wurgen, maar ik ben er blij mee." Product gekocht. Lees de volledige review

Netwerkapparatuur: Ubiquiti UniFi AP AC PRO

Na veel irritatie met wifibereik in zijn vorige huis kocht casparvl drie Ubiquiti UniFi AP AC Pro-accesspoints voor zijn nieuwbouwhuis. Voor iedere verdieping één. In deze uitgebreide review behandelt hij niet alleen de prestaties, maar ook de installatie.

Tablets: Microsoft Surface Pro 8

Het 13"-scherm van de Surface Pro 8 was voor dirkjesdirk reden om zijn Surface Pro 7 te upgraden. In deze review concentreert hij zich op de gebruikservaring van de Windows-tablet en de vergelijking tussen de twee generaties.

Randapparatuur: ASUS ROG Spatha X

Deze muis uit de Republic of Gamer-serie van ASUS heeft verwisselbare switches en kost bijna 160 euro. Mizgala28 bespreekt wat je daarvoor allemaal terugkrijgt. Ze noemt veel positieve punten, maar heeft ook oog voor de nadelen.