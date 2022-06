Reviews van je medetweakers

Elke maand publiceert de redactie van Tweakers een grote hoeveelheid reviews van allerlei producten, maar de community publiceert er nog veel meer. Gebruikers bespreken grote aantallen producten die de burelen en testbanken van de redactie vaak niet bereiken, maar die om verschillende redenen wel interessant kunnen zijn voor de techliefhebber.

In deze artikelenreeks lichten we gebruikersreviews van interessante producten uit. Voor dit artikel hebben we een selectie gemaakt uit de vele reviews die jullie in de afgelopen maanden hebben geschreven. Tips en suggesties over gebruikersreviews voor volgende artikelen zijn zeer welkom. Die kun je achterlaten in dit topic.

Koptelefoons: Bose Sleepbuds II

De Sleepbuds van Bose zijn niet geschikt om naar muziek te luisteren, maar enkel gemaakt om maskerende of rustgevende geluiden af te spelen en je zo te helpen bij het slapen. PeacekeeperNL, naar eigen zeggen een moeilijke slaper die zich veel stoort aan geluiden, beschrijft uitgebreid zijn ervaringen en vergelijkt ze met op maat gemaakte oordopjes.

+3Bose Sleepbuds II (Wit) review door PeacekeeperNL "De Sleepbuds II zijn een pittige investering voor je nachtrust. Of ze wat voor jou zijn, is geheel aan je persoonlijke voorkeuren. Ik vind ze externe geluiden beter dempen/verdoezelen dan mijn otoplastieken. Ook heb ik gemerkt dat ik de ademhaling van mijn partner niet meer hoor." Product gekocht. Lees de volledige review

Speakers: Soundcore Motion+

Soundcore is een merk van Anker en de Motion+ is een waterdichte bluetoothspeaker met oplaadbare accu. Volgens DJ LucW2 is dit de beste koop onder de honderd euro, al moet je voor die prijs wel in het buitenland shoppen.

+2Soundcore Motion+ review door LucW2 "Ik ga echt niet over één nacht ijs, maar met deze durf ik dat wel. Eerder heb ik een Bose en JBL getest. Binnen een uur was ik daar al over uit: die misten diepte en helderheid. Toen ik deze een dag leende, was ik meteen overstag. Wat ik wilde horen, kreeg ik te horen." Product gekocht. Lees de volledige review

Smartphones: Umidigi Bison GT

Tal van Chinese smartphonefabrikanten brengen hun telefoons tegenwoordig zelf uit in Europa, maar voor de toestellen van Umidigi moet je nog uitwijken naar webwinkels in het Verre Oosten. Pweide deed dat en haalde zo de Umidigi Bison GT in huis: een betaalbare, stevige 'bouwvakkerstelefoon'.

+2Umidigi Bison GT Oranje, Zwart review door pweide "Ik had al de zoveelste telefoon laten vallen en het scherm laten breken. Ik ben daar een beetje klaar mee en ging op zoek naar een telefoon die waterdicht is en wel tegen een stootje kan. Het meest opvallende van de telefoon is de bouwkwaliteit. Het lijkt er een beetje op dat er een telefoon is gemaakt, en daar omheen een enorme case is gemaakt." Product gekocht. Lees de volledige review

Accessoires: Twelve South StayGo USB-C Hub

Renssies zocht een hub of dockingstation voor zijn MacBook die voorzien is van een langere kabel, zodat hij op een bureau geplaatst kan worden. De StayGo is volgens hem een goede optie. De hub wordt geleverd met zowel een lange als een korte kabel die in de hub zelf is op te slaan.

Cameralenzen: Sirui 50mm f/1.8 Anamorphic Lens 1.34x

Veel bioscoopfilms worden opgenomen met anamofische lenzen. Dat zijn objectieven met speciale eigenschappen die zorgen voor een kenmerkende ovale achtergrondonscherpte en horizontale lensflares. Dergelijk glaswerk is peperduur, maar Siriu maakt tegenwoordig consumentenversies. HackingDutchman beschrijft zijn ervaringen met de 50mm f/1.8 én 75mm f/1.8 voor Sony-camera's.

Speakers: Imperial Dabman i205 CD

De Imperial Dabman i205 CD is een draadloze speaker, cd-speler én radio met ondersteuning voor DAB+, FM en internetradio. RonnieKo schafte er een aan als vervanging voor zijn oude Akai-stereoinstallatie, die na dertig jaar kuren begon te vertonen.