Reviews van je medetweakers

Elke maand publiceert de redactie van Tweakers een grote hoeveelheid reviews van allerlei producten, maar de community publiceert er nog veel meer. Gebruikers bespreken grote hoeveelheden producten die de burelen en testbanken van de redactie vaak niet bereiken, maar die om verschillende redenen wel interessant kunnen zijn voor de techconsument.

In deze artikelenreeks lichten we iedere maand gebruikersreviews van interessante producten uit. Voor dit artikel hebben we een selectie gemaakt uit de vele reviews die jullie in de afgelopen maand hebben geschreven. Tips en suggesties over gebruikersreviews voor volgende artikelen zijn zeer welkom. Die kun je achterlaten in dit topic.

Robotstofzuiger: Xiaomi Roborock S5 Max

Als je in de markt bent voor een slimme schoonmaakhulp, heb je flink wat te kiezen. Rene had verschillende robotstofzuigers op zijn shortlist staan en bespreekt in zijn uitgebreide review waarom hij voor de Roborock S5 Max is gegaan.

+2Xiaomi Roborock S5 Max Zwart review door Rene "We wonen in een huis met twee verdiepingen en zodoende was multifloorsupport een vereiste. Een andere eis was dat we de stofzuiger zonder zorgen aan het werk kunnen zetten, dus stofzuigen als er niemand thuis is. Als het om stofzuigen gaat, is de S5 Max prima, wellicht de beste keus op het moment. Zeker voor de prijs (wij betaalden na korting 330 euro) is het moeilijk om een andere keuze te maken. Moet ik een punt van kritiek geven, dan vind ik het geluid wat aan de hoge kant." Product gekocht. Lees de volledige review

Smartphone: Blackview BV990 Pro met warmtecamera

Denk je aan stevige 'bouwvakkerstelefoons' met ingebouwde warmtecamera's, dan denk je waarschijnlijk aan Cat, dat dergelijke toestellen maakt. Er is echter ook een Chinese fabrikant die dat doet: Blackview. Robonus haalde de BV990 Pro in huis en bespreekt dat rugged toestel met FLIR-camera.

+2Blackview BV9900 Pro Zwart review door Robonus "Nadat mijn vorige toestel na twee jaar nog maar een halve dag meeging op een accu, en het toestel dáárvoor een dikke barst in het scherm had, vond ik het tijd voor een rugged toestel. Het toestel is fors dik, met 14,2mm is dat ongeveer zoveel als twee 'normale' telefoons op elkaar, maar dat went snel. Een voorbeeld van hoe je de FLIR-camera's praktisch gebruikt: in ons clubhuis deed de wifi het niet meer. De router hadden we ooit ergens boven het systeemplafond gestopt. Door te kijken naar de warme plek in het plafond kon ik gelijk de juiste plafondplaat optillen om 'm te resetten. Het temperatuurverschil was slechts 1 graad ten opzichte van de naastgelegen plafondplaten. Ook is het uitermate handig dat je nooit meer dat éne lauwe biertje pakt uit de koelkast." Product gekocht. Lees de volledige review

Laptop: Lenovo Yoga Slim 7 14ARE05 met Ryzen 7 4800U-octacore

AMD's nieuwe Ryzen 4000U-processors voor laptops presteren erg goed. In de Tweakers Laptop Best Buy Guide die zaterdag verscheen, raden we diverse AMD-laptops aan. Daaronder zit deze Yoga Slim 7 van Lenovo, momenteel de enige laptop met AMD's Ryzen 7-octacore. Flavius is ook enthousiast over deze dunne, krachtige laptop.

+2Lenovo Yoga Slim 7 14ARE05 (82A2005KMH) review door Flavius "Robuuste en zeer snelle laptop, maar ondanks de naam Yoga kan het scherm niet omgeklapt worden. Deze versie heeft een mat scherm, dat er goed uitziet. De laptop is erg stil! Tijdens het webbrowsen, bekijken van films of series, beluisteren van Spotify, etc, hoor ik de laptop simpelweg niet; de fans slaan dus niet aan. Ik heb ook Command & Conquer Remastered gespeeld op 1440p en dat ging zonder problemen! De laptop voelt na verloop van tijd wel warm aan, maar niet dusdanig warm dat je 'm niet op je schoot kunt laten." Product gekocht. Lees de volledige review

Gpu-koeling: Raijintek Morpheus II

De Raijintek Morpheus II is een enorm koelblok voor videokaarten. Dit product stamt alweer uit 2014, maar dat weerhield Seers er niet van om het aan te schaffen en op zijn GTX 1080-videokaart te monteren, met als doel om de geluidsproductie flink te verlagen. Dat lukte, maar de installatie was niet eenvoudig.

+1Raijintek Morpheus II review door Seers "Al geruime tijd heb ik een GTX 1080-videokaart die bij heftige belasting flink wat lawaai kan maken. Niet oorverdovend, maar zeker vervelend genoeg om er wat aan te willen doen. Mijn doel is niet overklokken of minimale temperaturen, maar ik wil tijdens het gamen niets horen van mijn pc. Het plaatsen van het koelblok is heel vervelend, omdat de backplate vast moet worden gezet met geveerde schroeven en dus bij het plaatsen omhoog wil komen. Na installatie werkt het perfect. De vollasttemperatuur van mijn GTX 1080 is nu 65 graden, terwijl het onhoorbaar stil blijft." Product gekocht. Lees de volledige review

Fitnesstracker: Xiaomi Mi Smart Band 5

De betaalbare fitnesstrackers van Xiaomi zijn populair onder tweakers. Inmiddels is alweer de vijfde generatie van de Mi Smart Band uitgebracht en Techrvw kreeg een exemplaar gesponsord om te reviewen. Hij beschrijft uitgebreid de ins en outs van het bandje.

Smartphone: Realme X50 Pro 5G

Realme timmert hard aan de weg; de Chinese smartphonefabrikant brengt in hoog tempo nieuwe toestellen uit die indrukwekkende specificaties hebben en relatief weinig kosten. AirtjE importeerde voor 500 euro het topmodel met Snapdragon 865-soc, 8GB ram, 256GB opslag en oledscherm.

+3Realme X50 Pro 5G (12GB, 256GB opslag) Rood review door AirtjE "Een toestel dat vooral geschikt is voor een tweaker die het niet erg vindt om er wat mee te puzzelen en helemaal te finetunen; de vlotte, goede hardware is er tenslotte. Dat je op sommige vlakken moet inleveren, zal duidelijk zijn. De fotokwaliteit ligt iets (op papier) tot soms ver (in de praktijk, in lastige omstandigheden) onder de maat, maar normale werk- en vakantiefoto's en selfies kunnen er prima mee gemaakt worden. Zou ik dit toestel aanraden aan een doorsneegebruiker? Dat weet ik niet. Misschien dat hij met EU-rom wat gebruiksvriendelijker en daardoor nét wel geschikt is." Product gekocht. Lees de volledige review

Ultrawidemonitor: LG UltraGear 34GN850-B

LG's UltraGear 34GN850-B-monitor is met een prijs van 899 euro een flinke investering, maar daarvoor krijg je wel een gebogen 160Hz-paneel met een resolutie van 3440x1440 pixels en een responstijd van 1ms terug. FreakerTweaker probeerde eerst een veel goedkopere 34"-monitor van iiyama, maar ging uiteindelijk toch voor de twee keer zo dure LG en heeft daar geen spijt van.