CBS: Nederlanders betalen half zoveel voor telefoon als vier jaar geleden

Nederlanders betalen nog maar half zoveel voor een mobiele telefoon als vier jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Volgens het statistiekbureau komt de daling doordat smartphones in het afgelopen jaar in kwaliteit verbeterd zijn.

Het CBS publiceert alleen indexcijfers in zijn statistiekendatabase Statline, waardoor niet na te gaan is hoeveel euro Nederlanders betalen voor een smartphone. Uit de indexcijfers blijkt dat Nederlanders in de afgelopen jaren telkens minder zijn gaan betalen voor een telefoon. In de jaren voor 2015 stegen de prijzen van de smartphones die mensen kochten.

In een toelichting zegt het statistiekbureau dat het de cijfers verzamelt aan de hand van gegevens van grote winkelketens. "Wij gebruiken transactiedata van meerdere grote ketens die ons aantallen verkochte producten en bijbehorende omzetten leveren. Uit deze data berekenen wij de prijzen voor mobiele telefoons. Voor mobiele telefoons zitten er op dit moment voornamelijk smartphones in de waarneming." Daardoor gaat het dus niet om adviesprijzen van telefoons, maar om prijzen die klanten bij die ketens daadwerkelijk aan de kassa betalen.

Het CBS zegt tegen Tweakers dat de daling komt door betere smartphones. "Wij zien dat smartphones veel in kwaliteit verbeterd zijn en veel meer opties kennen. Dit vertaalt zich in een dalende prijsontwikkeling." De cijfers lijken aan te duiden dat Nederlanders steeds vaker goedkopere smartphones kiezen. Vermoedelijk komt dat behalve door het verbeterde aanbod, door de BKR-regels van 2017. Er gingen er in 2017 nieuwe regels in, waardoor mensen een BKR-registratie krijgen bij een lening van meer dan 250 euro voor een nieuwe telefoon bij een abonnement. De daling was zichtbaar bij mobiele telefoons, maar niet bij andere fysieke producten. CBS houdt de prijzen bij voor een groot aantal diensten en producten, waaronder voedsel in de supermarkt, kleding en elektronica.

De cijfers stroken niet met data uit de Tweakers Pricewatch. Daaruit blijkt dat de gemiddelde prijs van telefoons waar mensen op doorklikken naar webshops sinds 2015 juist iets is gestegen. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als aankopen, want niet alle kliks leiden tot een aankoop. Die data neemt bovendien interesse in toestellen in combinatie met een abonnement niet mee.