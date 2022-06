Apple heeft versie 15.4 van iOS uitgebracht. Vanaf versie 13 is iOS alleen nog geschikt voor de iPhone en hebben de iPads een eigen OS gekregen, met voornaamste verschil de extra mogelijkheden om het grotere scherm te benutten. In iOS 15 zijn er nu vier verschillende soorten notificaties: passief, actief, tijdgevoelig en kritiek. De tweede grote nieuwe functie is Focus, een samenvoeging van Niet Storen en de automodus, samen met nieuwe instelmogelijkheden. Verder zijn onder meer Facetime, Safari, Maps en Wallet voorzien van nieuwe functionaliteit. Versie 15.4 maakt het onder meer mogelijk om Face ID te gebruiken wanneer je een mondkapje draagt.

Apple iOS 15.4 iOS 15.4 voegt de mogelijkheid toe om de iPhone 12 en nieuwere modellen te ontgrendelen met Face ID terwijl je een mondkapje draagt. Deze update bevat ook nieuwe emoji's, de mogelijkheid om SharePlay-sessies te starten vanuit ondersteunde apps en andere functies en probleemoplossingen voor je iPhone. Face ID Face ID kan nu worden gebruikt terwijl je een mondkapje draagt op de iPhone 12 en nieuwere modellen

Apple Pay en het automatisch invullen van wachtwoorden in apps en Safari kunnen worden gebruikt met Face ID terwijl je een mondkapje draagt Emoji's Nieuwe emoji's, waaronder gezichten, handgebaren en huishoudartikelen, zijn nu beschikbaar op het emoji-toetsenbord

Voor handdruk-emoji's kun je nu afzonderlijke huidskleuren kiezen voor elke hand FaceTime SharePlay-sessies kunnen rechtstreeks vanuit ondersteunde apps worden gestart Siri Siri kan informatie geven over datum en tijd wanneer Siri offline is op de iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 of nieuwere modellen Vaccinatiekaarten Met ondersteuning voor het Europees digitaal coronacertificaat in Gezondheid kun je verifieerbare versies van coronavaccinatiegegevens, labuitslagen en herstelbewijzen downloaden en bewaren

Coronavaccinatiekaarten in Apple Wallet bieden nu ondersteuning voor het Europees digitaal coronacertificaat Deze versie bevat ook de volgende verbeteringen voor je iPhone: Het vertalen van webpagina's in Safari biedt nu ondersteuning voor het Italiaans en Chinees (traditioneel)

In de Podcasts-app zijn filters toegevoegd voor seizoenen, afgespeelde, niet-afgespeelde, bewaarde of gedownloade afleveringen

Aangepaste e‑maildomeinen in iCloud kunnen worden beheerd vanuit Instellingen

Opdrachten biedt nu ondersteuning voor het toevoegen, verwijderen of raadplegen van tags met Herinneringen

De instellingen voor SOS-noodmelding zijn aangepast, zodat alle gebruikers 'Bel met ingedrukt houden' kunnen gebruiken. 'Bel met vijfmaal drukken' is nog steeds beschikbaar als een optie in de instellingen voor SOS-noodmelding

'Close-up' in Vergrootglas gebruikt de ultrabrede camera op de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max om kleine objecten zichtbaar te maken

Je kunt nu je eigen notities toevoegen aan bewaarde wachtwoorden in Instellingen Deze versie bevat ook probleem­oplossingen voor je iPhone: Het toetsenbord voegde soms een punt in tussen getypte getallen

Foto's en video's werden soms niet naar iCloud-fotobibliotheek gesynchroniseerd

De toegankelijkheidsvoorziening 'Spreek scherm uit' stopte soms onverwacht in de Boeken-app

'Live luisteren' stopte soms niet wanneer het werd uitgeschakeld in het bedieningspaneel Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio's of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina.