Nieuw vertaalapparaat Travis bevat persoonlijke assistent voor tijdens reizen

Travis, de Nederlands ontwikkelaar van Travis the Translator, heeft twee nieuwe versies van zijn vertaalapparaatje onthuld. De Travel Edition valt op door de geïntegreerde spraakassistent, de Business Edition door zijn realtime-ondertitelingsfunctie.

De Travel Edition borduurt voor op de Travis Touch Plus. Het nieuwe toestel heeft als extra’s een simkaart met werelddekking om een vpn-internethotspot op te zetten, een leermodus om de juiste uitspraak van woorden te leren en een persoonlijke spraakassistent. Die helpt de gebruiker bij het omzetten van munteenheden en tijdzones, maar kan ook een weersvoorspelling geven.

De Business Editon breidt de Travis Touch Plus dan weer uit met een Read-in modus. Vergaderingen en presentaties worden volgens de fabrikant via het schermpje van realtime-ondertitelingen voorzien in de taal naar wens. Achteraf kan een transcriptie worden gedownload van alles wat er is gezegd, en dat weer in meerdere talen.

Ook de oorspronkelijke Travis Touch Plus kreeg een update. Voortaan kan er met een stemopdracht een invoer- en uitvoertaal worden geselecteerd, waarna de gebruiker onmiddellijk kan beginnen met spreken. Het toestel ondersteunt inmiddels 105 verschillende talen. Tot slot verschijnt er binnenkort een Travis Mega Pack. Dit is een Travis Touch Plus met alle functies van de Travel en de Business Edition, gebundeld met een draadloze oplader.

De prijzen en verschijningsdata van de nieuwe vertaalapparaten zijn nog niet bekend.