De ontwikkelaars van EVGA hebben een nieuwe uitgave van hun overklokprogramma Precision uitgebracht, met 1.2.0.0 als versienummer. Met dit programma kunnen videokaarten van deze fabrikant met een nVidia GTX 10-, 16- of RTX-gpu tweaken. Zo kan het de verschillende waarden van de kaart in de gaten houden en bijvoorbeeld de klok van de core-, shader- en memory-modules aanpassen. Het programma is daarmee vergelijkbaar met MSI Afterburner. Hieronder is de chgangelog te vinden van alle versies die dit jaar zijn uitgekomen.

Changes in version 1.2.0.0 Default fan speed will be set to 33% when auto mode is disabled.

In Fan AUTO Mode, TextBox & Slider is disabled and now shows "AUTO" in TextBox

All NVML.dll search paths are included to fix Resizable BAR detect fail issue. Changes in version 1.1.9.0 Adds MB BIOS CSM detection prior to update.

3070 XC3 Ultra BIOS updated to fix power limit issue.

Sets a fixed speed for Ext Fan in auto mode.

Fixes issue where "Apply Previous Setting" does not apply when Start with OS. Changes in version 1.1.8.0 Supports EVGA GeForce RTX 30 series Resizable BAR VBIOS update

Adds Resizable BAR Status Check feature

Fixes Task Scheduler issue Changes in version 1.1.7.0 Fixes Power / GPU temperature target link issue

Fixes fan link issue Changes in version 1.1.6.0 Fix incorrect firmware being applied in some situations. Changes in version 1.1.5.0 RTX 30 Series RGB support for up to 4 Graphics Cards

RGB Color Stack can now choose direction

FTW3 Temp Mode now supports 3 areas

Supports upcoming Kingpin HC card