Patent van Motorola toont smartphonescherm dat zichzelf repareert

Motorola heeft van het Amerikaanse patent- en handelsmerkbureau een patent gekregen op een scherm dat zichzelf kan repareren via het snel opvoeren van de temperatuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van shape memory polymers.

In de beschrijving van de technologie, die door The Verge is opgemerkt, is een tekening van een smartphonescherm zichtbaar, waarbij een icoon is te zien van waarschijnlijk een speciale repareerapp of repareerfunctie. Deze functie werkt via een of meer processors die een thermisch element moeten aansturen dat bij een vervorming hitte genereert, waardoor een deel van de vervorming ongedaan wordt gemaakt.

Het gebruikte materiaal voor het scherm bestaat volgens de beschrijving uit shape memory polymers. Dit zijn 'slimme' polymeren die als het ware zijn geprogrammeerd om hun oorspronkelijke vorm te onthouden. Als het object dat uit deze polymeren bestaat, wordt verbogen, kan het door een hogere temperatuur weer zijn oorspronkelijke vorm aannemen. Afhankelijk van de gebruikte specifieke polymeren, kan het materiaal een elastische werking vertonen op het moment dat de temperatuur verandert.

Volgens Motorola is al gebleken dat het zelfhelende effect in staat is om krassen en deuken volledig te verwijderen, terwijl scheuren en breuken deels konden worden hersteld. Dat breuken niet geheel kunnen worden hersteld, heeft te maken met de scheiding van de moleculaire ketens bij een breuk, waardoor material flow nodig is om een volledig herstel mogelijk te maken.

Motorola noemt het gebruik van onder andere lcd- en ledbeeldschermen. De technologie maakt gebruikt van een scherm waarin capacitieve aanrakingssensoren en de speciale polymeren zijn verwerkt. Overigens spreekt Motorola voornamelijk over een 'elektronisch apparaat', wat betekent dat de technologie, mocht deze ooit realiteit worden, niet per se alleen voor smartphones zal worden ingezet.

Het gebruik van shape memory polymers belooft vooral voor de ruimte- en luchtvaart een belangrijke nieuwe technologie te worden. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor vleugels die van vorm veranderen. Daarnaast kan het belangrijk zijn in de medische sector, bijvoorbeeld voor biologisch afbreekbare hechtingen of stents die afhankelijk van de lichaamstemperatuur bloedvaten meer of minder openen. Onderzoekers van onder meer het Georgia Institute of Technology hebben een 3d-printmethode ontwikkeld om objecten te printen die uit shape memory polymers bestaan en van vorm kunnen veranderden.