Huawei begint met aanbieden eigen betaalsysteem buiten China

De Chinese smartphonemaker Huawei is begonnen met het aanbieden van zijn eigen betaalsysteem Huawei Pay buiten China. Het eerste land waar het betaalsysteem beschikbaar is buiten China is Rusland, zo zegt de fabrikant.

Klanten kunnen een pas toevoegen van de Gazprombank en de Russian Agricultural Bank, zegt Huawei. Na het toevoegen van de pas kunnen gebruikers contactloos betalen bij pinautomaten in het land. Dat zal mogelijk zijn vanaf de eerste maanden van volgend jaar.

Voor het systeem hebben klanten een telefoon nodig die compatibel is. Huawei geeft diverse modellen een update om het te gaan ondersteunen, waaronder de Mate 20-telefoons, P20-telefoons, P10-telefoons, Honor 10, Honor V10 en Honor 9.

De Chinese fabrikant wil zijn betaalsysteem in meer landen gaan aanbieden. Welke landen dat zijn en wanneer dat gebeurt, is onbekend. Huawei Pay werkt sinds 2016 in China. Huawei werkt voor de dienst samen met UnionPay. Dat is het bedrijf dat de techniek voor de passen levert van beide Russische banken die de dienst gaan ondersteunen.