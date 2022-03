Micro:bit krijgt speaker en microfoon en Doctor Who-computingboard verschijnt

De levering van een nieuwe versie van de micro:bit is gestart, het Britse computingboard dat leerlingen in aanraking moet brengen met programmeren. Daarnaast is een op RISC-V gebaseerd bord met Doctor Who-thema uitgekomen, dat hetzelfde doel heeft.

De toevoeging van de microfoon en de speaker maken het voor leerlingen onder andere mogelijk om de leds en de audioweergave op de micro:bit te laten reageren op geluid. Naast de toevoegingen heeft de Micro:bit Educational Foundation de hardware een kleine upgrade gegeven. De processor is de op Arm gebaseerde Nordic nRF52833, die op 64MHz loopt. De voorganger uit 2016 had een Nordic nRF51822 die op maximaal 16MHz werkte. Het nieuwe bord is verder van 512kB flashopslag voorzien, een verdubbeling tegenover de eerdere micro:bit. Ook is nu 128kB ram aanwezig, waar de eerdere versie het met 16 KB moest doen. De prijs bedraagt 13,50 pond, omgerekend 15,20 euro.

De micro:bit is een computingboard dat bedoeld is voor educatieve doeleinden, om kinderen in aanraking te brengen met programmeren. Het project komt voort uit de Make It Digital-campagne die de BBC in 2015 aankondigde en partners als Arm, NXP, Microsoft en Samsung dragen er aan bij. In 2016 startte de levering van de eerste micro:bit aan scholen. De micro:bit-editors voor het programmeren van het bord werken op zowel de oude als de vernieuwde versie.

Vorige week kondigden de BBC en SiFive daarnaast een op RISC-V gebaseerde computer aan, de BBC HiFive Inventor board, die eveneens voor scholen bedoeld is, en die Doctor Who als thema heeft. De computer heeft sensoren, een matrix van gekleurde ledlampjes, een accu en ondersteuning voor wifi en bluetooth dankzij de aanwezigheid van een ESP32-module. De soc is de RV32IMAFC van SiFive, een 32bits RISC-V-chip op 150MHz met 64KB sram. en 512 KB flashopslag. Programmeren werkt op basis van het Tynker-platform. Het bord is voorlopig alleen bij BBC Shop verkrijgbaar, dat levert in de VS en Canada. De prijs is 75 dollar.