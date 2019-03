Leica Q2-camera met 47-megapixelsensor en vast objectief kost 4870 euro

Leica heeft zijn Q2-compactcamera met fullframesensor en vast 28mm f/1.7-objectief aangekondigd. Het nieuwe model heeft een hogere resolutie en een oledzoeker. De behuizing is afgedicht tegen stof en vocht en de camera is per direct te koop.

Leica geeft de Q2 een cmos-sensor met een resolutie van 47,3 megapixel en een 4k-filmfunctie met framerates van 30 en 24fps. In 1080p-resolutie kan er gefilmd worden met maximaal 120fps. Het 28mm f/1.7-objectief met optische stabilisatie en een ingebouwde bladsluiter is ongewijzigd ten opzichte van de Leica Q1 uit 2015. Wel heeft de fabrikant een nieuwe 75mm-cropmodus toegevoegd aan de bestaande 35mm- en 50mm-crops. Daarmee wordt een uitsnede van het beeld gemaakt, om een langere brandpuntsafstand te simuleren.

Het uiterlijk van de camera is grotendeels ongewijzigd, maar Leica voorziet de Q2 van betere afdichtingen zodat deze nu bestand is tegen water en stof. Ook heeft de Q2 iets minder knoppen dan zijn voorganger. De ingebouwde elektronische zoeker maakt nu gebruik van een oledschermpje met 3,68 miljoen beeldpunten. In de Leica Q1 was dat een lcd. De Leica Q2 is per direct beschikbaar in Leica Stores voor een adviesprijs van 4870 euro.