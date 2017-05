Door Frederik Zevenbergen, vrijdag 5 mei 2017 13:00, 38 reacties • Feedback

Voor de vierde keer gaan we ons grootste reizende evenement opzetten; op zaterdag 26 augustus gaat de Tweakers Express weer rijden naar de Gamescom in Keulen.

Op de zaterdag van de gamebeurs rijden we van Amsterdam via Utrecht, Den Bosch, Eindhoven en Venlo naar de Gamescom in Keulen. Mocht je zijn vergeten hoe gaaf het vorig jaar was, check het verslag. Natuurlijk bevat ons aanbod veel gamen in de trein, tickets voor de Gamescom, een goodiebag, dikke prijzen in de loterij en nog heel veel meer. Exacte tijden? Nee, die weten we nog niet. We rekenen op vertrek rond 07.00 uur uit Amsterdam. De bus uit Groningen zal vroeger vertrekken en sluit aan op station Utrecht.

We zijn nog druk bezig met de invulling en het programma. Natuurlijk gaan we niet alles in een keer verklappen; we moeten nog wat overhouden voor de updates. Wat is er nieuw in 2017? Eén ding kan ik al verklappen: na een Mexicaans restaurant een paar keer overvallen te hebben met onze groep zijn we nu op zoek gegaan naar een betere locatie en die hebben we ook gevonden. Daar bouwen we onze eigen Tweakers Express hang-out, met games, met bier, met bratwurst en met meer dingen die jullie leuk vinden. Let daarvoor op de komende updates.