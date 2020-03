Frank Ahearn spreekt bij Operatie Volt over de kunst van het verdwijnen

Als ‘skip tracer’ speurde Frank Ahearn de afgelopen decennia talloze bad guys, fraudeurs en beroemdheden op, afhankelijk van zijn opdracht. Tegenwoordig helpt hij mensen onvindbaar te blijven. Op 4 april spreekt hij op het cybersecurity- en cyberwarfare-event Operatie Volt in Utrecht. Zijn geheim? “Technologie is niet het probleem, mensen wel.”

Frank Ahearn geldt als een ‘master in the art of deception’. Hij bouwde zijn carrière op met het vinden van mensen die liever niet gevonden wilden worden. Maar hij is ook ervaren in het wegwerken van informatie en het onvindbaar maken van mensen. Het klinkt als de plotlijn van een nieuwe Netflix-serie. Zeker met de belofte die hij op zijn website doet ('If you find yourself in a bind, and unsure how to resolve, reach out to me; I can help'). Maar dit is ook waar de vergelijking met fictie ophoudt.

Social engineering en pretext

In zijn werk als detective voor een privaat onderzoeksbureau ontwikkelde Ahearn in de jaren tachtig zijn vaardigheden met social engineering en pretext voor het opsporen van moeilijk vindbare mensen. De technologie is in de tussentijd sterk veranderd, maar dat geldt niet voor de basisregels van het spel. “Het Trucs zijn er niet, "maar wel de wetenschap dat elke 'nee' je dichter bij een 'ja' brengt". vinden van mensen komt altijd neer op misleiding”, zegt Ahearn.

Trucs zijn er niet, “maar wel de wetenschap dat elke ‘nee’ je dichter bij een ‘ja’ brengt.” Hij geeft een voorbeeld: “Ik doe dit zelf niet meer, maar stel dat ik informatie nodig zou hebben van de Politie Amsterdam. Ik zou ze dan kunnen bellen als Frank van de NYPD. Degene die ik aan de lijn krijg kan me misschien niet vertellen wat ik wil weten, maar wellicht kent hij of zij iemand die dat wél kan. En zo blijf ik het gewoon proberen, tot ik een keer beet heb.”

Telefoon is en blijft belangrijk

Het is deze vasthoudendheid en creativiteit bij het verzinnen van smoezen die hem een succesvolle ‘skip tracer’ maakte; een expert in het achterhalen van lastig te vinden individuen. Daarbij gaat het om het achterhalen van beroemdheden in opdracht van tabloids, maar ook om fraudeurs die hebben gestolen van hun werkgever of van een verzekeringsmaatschappij. “Dat ging in de jaren tachtig middels allerlei papieren bronnen: van telefoongegevens tot voertuigadministraties. Wat ik meestal deed was bellen met een goed voorbereid verhaal, een pretext, waardoor mensen mij de informatie gaven waar ik naar op zoek was. Als je een onderzoeker bent is je telefoon je belangrijkste gereedschap. Dat heeft vooral te maken met het menselijke element.”

Enkele jaren geleden schreef hij het boek 'How to disappear completely', een bestseller in de Verenigde Staten. In dit boek, waarvan inmiddels enkele updates en vervolgen zijn verschenen, gaat hij in op verschillende thema’s: van online chantage en afpersing tot het verbergen en bestrijden van informatie op het web. Inmiddels woont Ahearn in Spanje en spreekt hij vooral in Europa veel over privacy. Ook geeft hij meerdaagse cursussen, die gretig worden bezocht door bijvoorbeeld schrijvers van misdaadboeken. En nog altijd gaat hij in op verzoeken van mensen met privacy-issues of die hun sporen volledig willen uitwissen.

Dwaalsporen

De vraag is om wat voor mensen het daarbij gaat. “Dat verschilt. Het gaat bijvoorbeeld om vermogende individuen die zo veel mogelijk uit beeld willen blijven. Of mensen die op de vlucht zijn voor aanvallers, wat soms echt een kwestie van leven of dood is. Ik zeg trouwens niet overal 'ja' tegen. Als iemand beschuldigd wordt van een zedendelict en ik de waarheid niet ken, ga ik niet in op een verzoek om hulp.” Ahearn wil meteen een misvatting uit de wereld helpen: voor een nieuwe identiteit inclusief papieren hoeft iemand niet bij hem aan te kloppen. Wel voor het manipuleren van sporen. “Het gaat erom dat je de tools kent om dat te doen. Ik open bijvoorbeeld een firma in Singapore, regel bankzaken vanuit Duitsland en geef een bedrijf in Portugal op als je woonadres. Verder maakt je dagelijkse gedrag veel verschil. Betaal bijvoorbeeld zoveel mogelijk in cash en bel altijd met een prepaid telefoon die je niet zelf hebt gekocht.”

Ondanks alle maatregelen is het voorkomen van exposure lastig. "Daarin zit de uitdaging. Omdat technologie zo vaak verandert en complex kan zijn, benader ik problemen vanuit een niet-technologisch perspectief. VPN begrijp ik niet, dus ik gebruik het ook niet. Als ik een tijdje niet gevonden wil worden, schaf ik een goedkope computer aan en gebruik ik een prepaid telefoon als hotspot. Beide dump ik na korte tijd. De telefoon bij voorkeur op een drukke plek, en dan hoop ik dat iemand hem vindt. Een eventuele aanvaller volgt vanaf dat moment Marcelo, of wie dan ook. Zo zorg ik constant voor nieuwe digitale dwaalsporen.”

Wie kom je tegen als je koffie haalt?

De kunst van het verdwijnen zit niet in het moment van verdwijnen en het bewegen van A naar B, zoals vaak te zien is in televisieseries. “Dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Het lastigste is het leven zelf, je bestaan vanaf het moment van verdwijnen. Stel dat je in een appartementengebouw gaat wonen, met twintig nieuwe buren. Die gaan al snel vragen stellen en kunnen over je gaan praten. En wat als je in een café zit en iemand maakt er een foto van jou? Een cliënt die was ondergedoken in Lissabon kwam daar een oude vriend tegen in de Starbucks, en die deed op Facebook verslag van zijn ontmoeting. Dan merk je dus dat technologie niet je grootste probleem is. Dat is wie je tegenkomt als je koffie haalt, of wie er tegenover je zit in een restaurant. Kortom: mensen.”

Als Ahearn iemand zou willen opsporen - iets wat hij inmiddels niet meer doet - zou hij deze zoektocht ook niet op technologie insteken. “Stel dat ik jou wil vinden, dan zou ik in eerste instantie zelfs niet naar "Misschien is er een verschil tussen generaties, maar over het algemeen verliezen mensen zich te veel in hun online gedrag." jou gaan zoeken. Jij wilt immers niet gevonden worden en hebt daarvoor waarschijnlijk al de nodige maatregelen genomen. Daarom zou ik mij richten op de mensen die achterblijven. Misschien blijk je wel een broer te hebben, in dat geval zou ik daarmee in contact willen komen. Maar het kan ook een voormalige werkgever zijn, een vriend, of een advocaat waarmee je communiceert. Dat zijn allemaal mensen die kunnen gaan praten, en zo ontdek ik waar jij bent.”

We verliezen ons in 'online'

De Amerikaan verwondert zich over de focus op technologie als het gaat om het nemen van maatregelen op het gebied van privacy. “Het probleem met technologie is dat je nooit weet wie er beter in is dan jij.” Op de vraag of de gemiddelde burger ‘post-Snowden’ privacybewuster is geworden, valt er een korte stilte. “Misschien is er een verschil tussen generaties, maar over het algemeen verliezen mensen zich te veel in hun online gedrag. Waarom zou je bijvoorbeeld een app voor een potje schaken op je telefoon toegang geven tot al je contactgegevens en locatie? En als er een keer een datalek in het nieuws is, reageert het grote publiek verontwaardigd. Om vervolgens weer massaal babyfoto’s op Facebook te posten. Ik vind dat je dan eigenlijk niet mag klagen over gelekte informatie.”

Het vertrouwen in technologie en technologiebedrijven is te groot, vindt hij. “Zelfs Google's ‘vergeetrecht’ is volkomen idioot. De enige manier om informatie online te verbergen, is door een laag valse informatie toe te voegen. Als je iets stoms hebt gedaan of iets waarvoor je je schaamt, zou ik beginnen met het creëren van nieuwe informatie onder jouw naam, maar ook onder andere namen die lijken op die van jou. Zodat het lijkt alsof het om iemand anders gaat. Zoveel mogelijk valse digitale sporen uitzetten, dat is de enige manier. Een hacker kan ‘verdwenen’ informatie altijd terugvinden, sporen uitwissen gaat niet. Dat is net zo zinloos als het willen controleren van eb en vloed. Het is veel effectiever om de getijden te misleiden.”

