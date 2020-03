Groningse ‘fintech’ gaat digitaal voor een betere oude dag

Werken aan het beste digitale pensioenplatform? Bij TKP vind je ’serious tech’ voor ICT’ers met ambitie. Met tooling als Kubernetes en Kafka zet de Aegon-dochter vol in op de digitale transformatie, om miljoenen Nederlanders beter te helpen met al hun pensioenvraagstukken.

De pensioenuitvoerder bedient miljoenen Nederlanders met een platform dat ongeveer 2 miljard euro per jaar uitkeert aan pensioengerechtigden en honderden miljarden aan premies, aanspraken en kapitaal administreert. Onnodig om te zeggen dat het hier om belangrijk werk gaat. En terwijl dit gebeurt, zit TKP ook nog eens midden in een digitale transformatie. Wat dit concreet betekent: het bedrijf digitaliseert processen, producten en dienstverlening. Met data analytics zorgt het voor beter inzicht, dankzij straight through processing verlopen administratieve processen superefficiënt en met slimme tools verbetert het de klantervaring. En dat allemaal op één platform.

Digital first

Als lead architect werkt Sven Vintges nu bijna drie jaar bij TKP. Enterprise-architectuur, waarvoor zijn team verantwoordelijk is, gaat verder dan alleen technologie. “We zijn hier niet alleen bezig met servers en netwerken”, vertelt hij. “Het is veel breder dan dat. We kijken ook naar bedrijfsprocessen, ons businessmodel en hoe technologie daarbinnen kan helpen. En van daaruit welke applicaties nodig zijn en welke infrastructuur erbij past.”

Wat die laatste vraag betreft is het antwoord steeds vaker ‘digital first’. Sven: “Wij willen het beste digitale pensioenplatform neerzetten, zowel voor onze opdrachtgevers als voor de pensioendeelnemers. Zij willen steeds meer online kunnen doen. Vroeger maakte je keuzes die je vastlegde op papier en verliep de verwerking daarvan zo traag dat het soms weken duurde voordat je eindelijk hoorde wat het voor je betekende. Met digitale middelen kun je deze berekeningen online in realtime uitvoeren en weet je direct welke gevolgen je beslissingen hebben voor je pensioen.”

Technologie volgt strategie

TKP heeft in de dertig jaar dat het bestaat veel kennis en kunde opgebouwd. Dat is heel waardevol, maar de uitdaging is nu om te kijken hoe deze kennis te digitaliseren is om de organisatie – en haar diensten – daarmee slimmer te maken. Het architectuurteam van Sven leidt de weg in deze verandering. “Daarbij kijken we naar alle grote trends op technologiegebied. Blockchain bijvoorbeeld, al zien we daar wat minder in. Cloudcomputing staat bij ons hoger op de lijst. We steken nu veel tijd in het beheer van onze twee datacenters. Daarom maken we de strategische keuze om dit af te bouwen en zo veel mogelijk as-a-service in te kopen, wat we nu gaan doen met AWS. Hierdoor kunnen we ons volledig richten op pensioendienstverlening.”

Een van de gevolgen van deze keuze is het gebruik van cloud-native software in het ontwikkelproces, zoals Kafka, Kubernetes en Spring Boot. “Nog niet al onze processen draaien in de cloud, maar we proberen al zo veel mogelijk in onze eigen omgeving voor te bereiden zodat de migratie naar een cloudomgeving gemakkelijker is.” De op online gerichte strategie betekent ook dat gebruikers van TKP’s pensioenplatform over meerdere kanalen heen hun zaken kunnen regelen. “We willen bijvoorbeeld dat je via een portaal een aanvraag kunt indienen, maar dat als je daar niet uitkomt er een chatvenster beschikbaar is om je verder te helpen, met behulp van een robot. Of een medewerker, als je er echt niet uitkomt.”

Werken met pensioenpioniers

Door API’s te gebruiken, is dezelfde informatie telkens beschikbaar over verschillende kanalen heen, wat de klantbeleving moet verbeteren. “Dit is maar één voorbeeld van hoe wij werken. We zijn eigenlijk een Groningse fintech in de wereld van pensioenen. Om ons platform te verbeteren, zoeken we doorlopend naar moderne en bij voorkeur open, bewezen technologie die ons daarbij kan helpen.”

Op de werkvloer van TKP heerst een open cultuur, vindt Sven. “We gaan hier heel relaxed met elkaar om. Als je hier initiatief toont als ICT’er en goede ideeën hebt, dan is daar ruimte voor. Tegelijkertijd is het ook een veranderende organisatie die wat vraagt van je als het gaat om flexibiliteit in denken en werken. Als ik om me heen kijk, ook naar andere pensioenuitvoerders, dan lopen we op technologisch gebied voorop binnen onze markt. Dat is uitdagend, want het moet ook goed gebeuren. Logisch, want we gaan hier om met heel veel geld voor heel veel mensen.”

