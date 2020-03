Vliegensvlug een volle accu met Oppo’s SuperVOOC-snellaadtechnologie

Een lege accu is de nachtmerrie van iedere smartphonebezitter. Met de snellaadtechnologie van de recente Oppo-modellen is dat euvel razendsnel opgelost. Hoe werkt dat snelladen precies, en hoe kun je ervoor zorgen dat je mobiele telefoon langer meegaat?

De accuduur van smartphones is de laatste jaren een hot item. Niet alleen doen fabrikanten er alles aan om accu’s van smartphones zo lang mogelijk mee te laten gaan, ook het opladen gaat steeds sneller en efficiënter. Met name de Chinese aanbieders lopen hierbij voorop, waarbij Oppo dankzij zijn snellaadtechnologie absoluut als pionier mag worden gezien. Het bedrijf is al langere tijd actief met snelladen, maar sinds 2018 beginnen ook Westerse consumenten daar de vruchten van te plukken.

Wat is VOOC?

VOOC staat voor Voltage Open Loop Multi-step Constant-Current Charging en is een door Oppo Electronics ontwikkelde snellaadtechnologie. VOOC Flash Charge gebruikt een speciale adapter en kabels om apparaten veilig op te laden bij 25 watt, zonder risico op oververhitting. De techniek werd in 2018 opgevolgd door SuperVOOC. Smartphones als de Oppo Find X en Oppo RX17 Pro maken daar gebruik van om de accu razendsnel op te kunnen laden, met maar liefst 50 watt. Door de aanwezigheid van twee afzonderlijke cellen in de accu, die ieder 25 watt per stuk voor rekening nemen, gaat het opladen met een indrukwekkende snelheid en heeft de concurrentie het nakijken.

Die twee afzonderlijke cellen vormen dus de sleutel tot het snelle laden. En daar zit veel technisch vernuft achter. Tijdens het gebruik halveert een laadpomp de spanning die door de twee cellen wordt gegenereerd, zodat de dubbele batterij-indeling compatibel is met chipsets van de telefoon.

Verschillende chips

Het laadcircuit bevat meerdere aangepaste chips: een smart Voltage Control Unit (VCU), ac/dc-transformator, monitorbesturingseenheid, batterijbeheersysteem en aangepaste protocol-handshake-chip. Deze chips zorgen ervoor dat de adapter, oplaaddraad en telefooncomponenten exact op elkaar zijn afgestemd om het snelle laadprotocol op alle fronten door te voeren.

De Oppo Find X2 Series, die vandaag (6 maart 2020) wordt geïntroduceerd, zal deze techniek weer beter benutten waardoor opladen waarschijnlijk nóg sneller gaat. Wie weet worden snellere oplaadtijden behaald (uiteraard afhankelijk van de accugrootte). Nu zijn de Find X en RX17 Pro in 35 tot 40 minuten volledig opgeladen, terwijl de meeste high-end smartphones daar veel langer voor nodig hebben.

SuperVOOC 2.0 Flash Charge

Maar het kan nóg sneller. Op 17 september 2019 introduceerde Oppo SuperVOOC 2.0 Flash Charge. Hierbij is het laadvermogen verhoogd tot bijna 65 watt, zodat in Oppo-telefoons een batterij van 4000mAh in ongeveer 30 minuten volledig is opgeladen. Energieverslindende apps zoals videostreaming en gaming worden steeds populairder onder telefoongebruikers, wat volgens Oppo betekent dat consumenten een nog betere (lees: snellere) ervaring met het opladen van hun telefoon eisen. De komst van 5G zal deze trend alleen maar versnellen.

De resultaten mogen er zijn. Bij verschillende laboratoriumtests van Oppo kon een gebruiker na vijf minuten laden (gestart vanaf 0 procent) 2 uur en 15 minuten op 30fps spelen voordat de telefoonaccu weer leeg was. Op 60 fps kon men na die vijf minuten laden 1 uur en 39 minuten spelen.

De laatste technieken

Bij SuperVOOC 2.0 maakt zowel de adapter als de batterij gebruik van de nieuwste technologie. De SuperVOOC 2.0-adapter gebruikt galliumnitride-halfgeleiders (GaN) van de derde generatie. Galliumnitridematerialen maken een extreem hoge laadcapaciteit en de toepassing van kleinere componenten in de adapter mogelijk. Oppo is een van de eerste telefoonfabrikanten die deze bijzondere nieuwe materialen gebruikt. Dankzij het gebruik van dual board-to-board-verbindingen (BTB) is het laadcircuit van de batterij gescheiden van de ontladingscircuits. Dit zorgt voor kortere laadcircuits met een lagere weerstand. Er wordt minder energie verspild in de vorm van warmte, en de batterij wordt sneller opgeladen.

Bespaartips

Voor smartphonegebruikers die veel onderweg zijn of remote werken, is ‘superchargen’ uiteraard een welkome uitkomst. Een stopcontact in een openbare ruimte of koffiecafé is snel gevonden, zodat je accu binnen afzienbare tijd weer op sterkte is. Nog beter is het natuurlijk om het gebruik van een smartphone zo in te richten dat het apparaat minder snel energie verliest en ook de accu lang(er) meegaat.

Oppo geeft zijn gebruikers hier veelvuldig tips over, waarbij de belangrijkste tip niet per se de meest bekende is. Zo is het verstandig om niet te wachten tot je telefoon bijna uitvalt (of al is uitgegaan) en dan pas weer op te laden. Als je batterijniveau tot 10 à 15 procent is gedaald, doe je er goed aan de smartphone op dat moment op te laden. Als de batterij van de telefoon volledig leeg is, bestaat namelijk de kans dat hij ‘diep’ wordt ontladen en daardoor licht beschadigt. Andersom geldt dat tot 100 procent opladen niet het beste is voor je batterij. Een volledig opgeladen accu slijt namelijk sneller. Gedurende de nacht je telefoon in het stopcontact houden en hem er pas de volgende ochtend uit halen, is dus niet per se een goed idee. Idealiter hou je de accu van je telefoon op een lading van tussen de 65 en 75 procent.

Andere tips zijn een stuk makkelijker op te volgen. Het gebruik van Auto-Helderheid- of Adaptive Brightness-functies is aan te raden om de levensduur van de batterij te verlengen. Veel apps hebben tegenwoordig bovendien een ‘donkere modus’-optie. Dat scheelt een hoop witruimte die om meer licht vraagt, dus beperk je zo het stroomverbruik. Een wifi-verbinding verbruikt minder stroom dan een verbinding met een mobiel netwerk, dus hou waar mogelijk wifi ingeschakeld. Een derde tip is het minimaliseren van locatie-, notificatie- en pushberichten. Iedere notificatie verbruikt een beetje stroom omdat je smartphone als het ware steeds weer een opkikker krijgt.

