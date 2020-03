Waar wil je graag meer over horen tijdens onze Meet-up Netwerktechnologie?

Eind vorig jaar vroegen we jullie over welke thema's jullie graag een Meet-up zouden zien in 2020. Een daarvan was 'netwerktechnologie'. Eind april vindt die Meet-up plaats en hoewel we daar zelf ook ideeën over hebben, zijn we benieuwd welke onderwerpen binnen netwerktechnologie jullie daar graag behandeld zien.

Want wat is voor jullie de interessantste netwerktechnologie? Een throwback naar oude coaxthuisnetwerken is waarschijnlijk niet het antwoord, maar horen jullie bijvoorbeeld graag meer over 5g, de techniek erachter en de uitrol ervan? Of toch lifi, de techniek om data te versturen met licht? Wellicht liggen jullie interesses meer bij de toekomst van wifi, want hoewel 802.11ax nog niet heel lang uit is, wordt ook al vooruitgekeken naar de komende be-standaard. En laten we het bekabelde internet naar de gebruiker thuis niet vergeten; hoe ziet de toekomst voor respectievelijk kabel en glasvezel eruit?

Kortom, er zijn genoeg insteken en onderwerpen te bedenken voor deze Meet-up. In de onderstaande poll hebben we een aantal opties voor je op een rijtje gezet en we zijn erg benieuwd naar welke de meeste aandacht uitgaat. Heb je een ander geweldig idee? Laat het dan hier weten. Ook als je bijvoorbeeld zelf in de netwerksector zit en denkt een mooie inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren, horen we graag van je.

Wil je op de hoogte blijven van de kaartverkoop voor de Meet-up? Meld je dan aan via onderstaande poll.