Community Pick XXL: maak jouw keuze!

In het verleden hebben we in onze development-updates ‘Community Picks’ gedaan, waarbij jullie via een poll konden aangeven welke features jullie het liefst gebouwd zagen. We starten 2020 met eenzelfde opzet, maar dan op grotere schaal. Gedurende het hele eerste kwartaal hebben we meer developmenttijd gereserveerd om verbeteringen voor de community te bouwen en we willen van jullie weten in welke hoeken van de site we het beste onze tijd kunnen stoppen.

Thema's

We hebben een inventarisatie gemaakt van alle wensen en verzoeken die we de laatste jaren zijn tegenkomen via bijvoorbeeld de reacties en het forum. Daaruit hebben we vijf hoofdthema’s gedestilleerd, die we hieronder hebben opgesomd en voorzien van een toelichting. In de poll onder dit artikel kun je je stem uitbrengen. De uitkomst van de poll bepaalt welke feature we dit kwartaal oppakken.

Posten van afbeeldingen

Het invoegen van afbeeldingen in forumposts en productreviews eenvoudiger maken door ondersteuning van copy/paste en drag & drop, alsmede de mogelijkheid om plaatjes vanaf je lokale opslag te selecteren. Daarbij zorgen we ook voor een goede mobiele gebruikservaring zodat je makkelijk foto's kunt invoegen vanaf je smartphone. Editor voor plaatsen van reacties en posts

Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid voor het schrijven en opmaken van posts middels een wysiwyg-editor die de meest voorkomende tags ondersteunt. Tevens maken we het makkelijker om reacties (selectief) te quoten op touch-devices. Volgen van forumtopics

Mogelijk maken van het volgen van forumtopics op onderwerpniveau en het automatisch volgen van nieuwe topics in een topicreeks. Via notificaties en een dashboard word je op de hoogte gehouden van nieuwe topics en posts over de onderwerpen die je volgt. Vraag & Aanbod

Het toevoegen van extra filters in Vraag & Aanbod en het verbeteren van advertentiebeheer, beoordelingen en de mobiele gebruikservaring. Profiel, wenslijsten en inventarissen

Het verbeteren van de mobiele gebruikservaringen van de wenslijsten en inventarissen en het integreren van deze lijsten in een omgeving waar je al je favoriete producten kunt beheren.

Het is goed om te weten dat we, los van de vraag welk thema we gaan oppakken, sowieso al bezig zijn met de volgende verbeteringen:

Beter beveiligen van Tweakers-accounts om misbruik te voorkomen.

Het kunnen uitsluiten van shops in de Pricewatch.

Het interactiever en mobiel vriendelijk maken van de prijsgrafiek op de prijzentab van producten.

Vervolg

Na sluiting van de poll op dinsdag 14 januari gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een oplossing voor het winnende thema. Via het forum zullen we feedback halen over de specifieke uitwerking. Op basis daarvan maken we ontwerpen of prototypes en bouwen we de uiteindelijke implementatie. Gedurende dit proces zullen we jullie via de tweewekelijkse development-.plans en forumtopics in Mooie Features op de hoogte houden.