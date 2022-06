Een eerder uitgebrachte game uitbrengen voor een nieuwe console is anno 2021 de normaalste zaak van de wereld, maar vrijwel nergens is het al zo lang gesneden koek als bij Nintendo. Niet verwonderlijk: games binnen de eigen franchises van Nintendo zijn en blijven mateloos populair. Dat een als nieuw uitgebrachte game al eens eerder speelbaar was, is niet meer dan een detail. Gamers kopen hem toch wel. Dat klinkt wellicht cynischer dan wij het bedoelen. Dat de games opnieuw worden gekocht, is namelijk het logisch gevolg van het feit dat de gameplay die Nintendo in de games verwerkt vaak van een torenhoog niveau is. Daardoor staat zo’n spel ook jaren later nog zijn mannetje, met een nieuwe jasje als leuke extra. Super Mario 3D World zou een blauwdruk van het bovenstaande kunnen zijn, maar is dat niet helemaal. Dat komt deels door enkele kleine aanpassingen, maar vooral door de aanwezigheid van Bowser’s Fury. Dat is namelijk een tweede volwaardige game. Je zou zelfs kunnen zeggen dat dit het hoofdmenu is, met de recycled Super Mario 3D World als extraatje …

Vooruit: die laatste zin is een tamelijk overdreven statement. Het grootste deel van de uren die je aan Super Mario 3D World + Bowser’s Fury spendeert, zitten toch echt in de al bekende game. Dat komt voor een deel doordat daar simpelweg meer content in is te vinden, maar bijvoorbeeld ook doordat de co-op-content ervan sterker is dan die in Bowser’s Fury. Super Mario 3D World is met vier spelers lokaal en online te spelen, en in Bowser’s Fury ligt het maximum op twee spelers, waarbij we eigenlijk moeten opmerken dat de rol van de tweede speler daar niet zoveel bij voorstelt.

De Nintendo Switch blijft een apparaat dat lastig is te verslaan als het gaat om welke console de beste couch-co-op biedt. Super Mario 3D World herinnert ons er nog maar eens aan waarom dat zo is: rondrennen met Mario, Luigi, Peach en Toad is en blijft vermakelijk. Dat de oorspronkelijke game al in 2013 voor de Nintendo Wii U is verschenen, is opmerkelijk te noemen, maar geenszins een beperking voor het spelplezier nu. Sterker nog, zowel in gameplay als in visuals valt op dat de game van acht jaar geleden het ook nu nog uitstekend doet.

Super Mario 3D World op de Switch is exact dezelfde game als op de Wii U. De personages zijn hetzelfde, de levels zijn hetzelfde, en ga zo maar door. Ook zijn er weinig noemenswaardige grafische verschillen te bemerken, anders dan de performance. De game draait op de Switch namelijk wel zeer stabiel op 60 frames per seconde, zowel docked als in de handheld-modus. Dat is fijn, maar het verandert weinig aan het feit dat je deze game mogelijk al eens hebt gespeeld. Mocht dat zo zijn, dan valt je wellicht iets op dat deze game een stuk lekkerder speelbaar maakt. Zou je beide games naast elkaar leggen, dan valt direct op dat de personages in de Switch-versie standaard een stuk sneller lopen. Dat is fijn, want het maakt het geheel een stuk vlotter. Waar je op de Wii U eigenlijk standaard de sprintknop zou willen gebruiken, is het in deze versie een stuk aannemelijker dat je sommige lastige stukken juist op het normale tempo afwerkt. Buiten de verandering in snelheid en de uitstekende performance is er weinig visueel verschil tussen de oude en de nieuwe versie.

Met multiplayer

Wat betekent dat voor Switch-gamers? Welnu: dat een van de beste platformgames ooit, die 2d en 3d op een leuke manier met elkaar combineert, nu ook speelbaar is op de Switch. Je kunt de weg door zeven werelden met daarin steeds een aantal levels in je eentje afwerken of samen met drie vrienden. Dat laatste is uiteraard het leukst, maar ook lastiger. De spelers delen namelijk één voorraad levens, dus als je medespelers al te veel fouten maken, kan dat het avontuur een stuk lastiger maken. Desondanks drukt dat het spelplezier niet. Samen spelen blijft bij vlagen hilarisch en doordat wordt bijgehouden hoe veel punten elk personage scoort, is er ook nog een competitief element. De spelervaring is uiteraard het soepelst wanneer je lokaal samen speelt, maar de game is ook online in multiplayer speelbaar.

Super Mario 3D World biedt veel vermaak en eigenlijk is alles te herleiden naar de veelzijdigheid van de levels en de hoge kwaliteit van de basisgameplay. Daarnaast blijft het een kunst om in alle levels alle sterren en stempels te verzamelen, wat voor de verzamelaars onder ons automatisch meer uurtjes spelplezier oplevert. Eigenlijk zijn de levels oneindig herspeelbaar zolang je met andere mensen samen speelt. Super Mario 3D World speel je niet uit omdat je zo graag wil weten hoe het verhaal afloopt. Je speelt het omdat de levels een vermakelijke en wisselende vaardigheidstest bieden die leuk blijft om van tijd tot tijd weer eens opnieuw op te pakken. De leeftijd van acht jaar is in elk geval niet voel- of zichtbaar in deze game, en we vermoeden dat Super Mario 3D World de tand des tijds ook de komende jaren met gemak zal overleven.