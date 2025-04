(In) de doos De ThinkPad T14s wordt geleverd in een ongebleekt kartonnen doos. De binnenverpakking is gemaakt van karton en papier. De laptop wordt geleverd met een 65W-lader met USB-C-aansluiting. De lader ondersteunt spanningen van 5, 9, 15 en 20 volt. Lenovo stelt een eigen analyse (EN) beschikbaar van de uitstoot die het apparaat genereert tijdens zijn levensduur.

Zakelijke laptops bespreken we niet zo vaak op Tweakers, maar in dit geval maken we een uitzondering voor de Lenovo ThinkPad T14s. Dat doen we omdat er een Snapdragon X-processor in zit en dat kom je in de conservatieve zakelijke laptopmarkt niet vaak tegen. Kijk maar naar de manier waarop Microsoft dat aanpakt: de Surface Pro 11 heeft een Snapdragon X-processor en is daarom specifiek op consumenten gericht. Wil je een zakelijke Surface Pro? Dan moet je de Pro 10 kopen met x86-processor. Als de maker van het besturingssysteem al niet het vertrouwen heeft dat Arm-chips geschikt zijn voor de zakelijke markt, waarom zou je als systeembeheerder er dan wel voor kiezen? We bekijken het in deze review.

We beginnen met het uiterlijk van de T14s en iedereen die wel eens een ThinkPad-laptop heeft gezien, zal hem herkennen als lid van die familie. De behuizing is zwart met het ThinkPad-logo op de A- en C-cover. Het toetsenbord heeft de toetsen met duidelijke kuiltjes op de keycaps en tussen de G-, H- en B-toetsen prijkt de knalrode trackpoint. Dat laatste is trouwens niet meer gegarandeerd op ThinkPads, maar op de T14s zit hij nog gewoon.

Deze T14s heeft als achtervoegsel Gen 6. Hij lijkt als twee druppels water op Gen 5, maar die was nog niet met een Snapdragon-processor te krijgen. Zoals je uit de naam kunt opmaken heeft de laptop een 14-inchscherm. Voor een laptop van dat formaat is hij behoorlijk licht: 1,27 kilogram. Lenovo bereikt dat door de behuizing deels te maken van plastic dat met koolstofvezel versterkt is. Koolstofvezel is licht en dat draagt bij aan het lage gewicht. De onderkant van de behuizing is wel 'gewoon' van aluminium gemaakt. Toch merk je dat er opofferingen zijn gedaan om het gewicht laag te houden, want de behuizing heeft wel wat flex. Je kunt als de laptop op tafel staat bijvoorbeeld de linker- of rechterhoek van de behuizing vastpakken en een beetje oplichten, waarbij de behuizing dus meebuigt. Het voelt niet aan alsof je de laptop daarmee beschadigt, maar eerder alsof het gemaakt is om een beetje mee te buigen, zodat het niet breekt.

Toetsenbord, touchpad en aansluitingen

De T14s heeft een echt ThinkPad-toetsenbord, wat wil zeggen dat de keycaps van een kuiltje voorzien zijn en dat de toetsen veel travel hebben. Ze komen mooi gedempt neer en geven een duidelijk gevoel. Dat geldt ook voor de trackpoint en de knop onder de touchpad.

Aan de rechterkant van het toetsenbord zit de aan-uitknop met daarin een vingerafdrukscanner verwerkt. Dat is niet de enige manier om biometrisch in te loggen, want je kunt daarvoor ook de 1080p-camera gebruiken. De camera geeft mooi scherp beeld tijdens videobellen, mits er genoeg licht is. Aan weerszijden van het toetsenbord zitten speakers die omhoog gericht zijn, wat op zich voor het voeren van (video)gesprekken de voorkeur heeft boven speakers die onder op de laptop zitten. Ondanks die plaatsing is de geluidskwaliteit echter niet fantastisch: de speakers klinken nogal schel.

De laptop is verder voorzien van twee gewone USB-poorten met 5Gbit/s-snelheid aan de rechterzijde en twee USB4-poorten aan de linkerkant. De HDMI-aansluiting ondersteunt maximaal 4k-resolutie bij 60Hz en er is nog een jackaansluiting aanwezig. Als je de T14s met 5G laat uitrusten, zit er ook een slot voor een nanosimkaart in de behuizing.