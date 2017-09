MIT-start-up brengt thermo-elektrische wearable op de markt

Een bedrijf dat is opgericht door voormalige MIT-studenten brengt de wearable Embr Wave begin volgend jaar op de markt. De onderzoekers bedachten voor een MIT-ontwerpwedstrijd een armband die warmte of koelte afgeeft aan de pols van de drager.

De bedoeling van Embr Wave is dat de drager zich comfortabeler voelt, maar volgens de makers kan de wearable ook voor een verlaging van het energieverbruik in huis zorgen doordat gebruikers minder snel geneigd zouden zijn de thermostaat hoger te zetten. De vier studenten wonnen in 2013 met een prototype onder de naam Wristify de Madmec-competitie van het MIT en richtten daarop in 2014 het bedrijf Embr Labs op.

Aan de basis van de wearable stond de uitkomst van hun onderzoek dat snelle en plaatselijke veranderingen in temperatuur van de menselijke huid het gehele lichaam beïnvloeden. Door de temperatuur van de pols met minstens 0,1 graden Celsius per seconde te verhogen of verlagen, gaat het gehele lichaam warmer of kouder aanvoelen, was de conclusie.

De armband bevat een heatsink op basis van een koperlegering met een behuizing van aluminium. Een prototype uit 2013 had een accuduur van acht uur met een lipo-accu; de makers zeggen niets over de accuduur van de huidige versie. De wearable heeft thermometers om de temperatuur van het lichaam in de gaten te houden. Gebruikers kunnen zelf de gewenste temperatuur instellen. De Embr Wave geeft op basis hiervan warmte of koelte in golven af. Dit moet voorkomen dat gebruikers gewend raken aan de temperatuur en deze bijvoorbeeld blijven verhogen, net als bij een warme douche.

Bovendien heeft de snelheid van de golven een psychologisch effect, schrijft MIT News: snellere golven maken gebruikers energieker, terwijl langzamere golven een rustgevend effect geven. De wearable heeft geen display die de temperatuur weergeeft, maar toont een schaal van blauw naar rood om een indicatie te geven. "Het is minder als een thermostaat en meer als een douche. Je zet hem op de sensatie die goed voelt", zegt Sam Shames, een van de oprichters van Embr Labs. Begin 2018 moet de Embr Wave verschijnen. De prijs maakt het bedrijf nog niet bekend.