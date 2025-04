De Sennheiser Momentum Sport belooft meer te zijn dan het zoveelste setje oortjes dat tegen zweet bestand is. De in-ears maken gebruik van technologie van sporthorlogefabrikant Polar en kunnen ook hartslag en lichaamstemperatuur meten, zodat je geen horloge nodig hebt tijdens het sporten. Hoe (goed) werkt dat in de praktijk en wat heb je eigenlijk aan die temperatuurmeting? Wij hebben de 300 euro kostende oordopjes getest om daarachter te komen.

De Momentum Sport is een setje compacte oortjes, verkrijgbaar in drie verschillende kleuren. Behalve in de glanzend zwarte 'metallic graphite'-variant die wij hebben getest, is het ook beschikbaar in olijfgroen en matzwart. In alle gevallen worden de in-ears vergezeld door een bijpassend gekleurd laad- en opbergdoosje. Dat doosje is lekker plat en past daardoor gemakkelijk in je jas- of broekzak. Het heeft een USB-C-aansluiting om de ingebouwde accu op te laden, maar dat kan ook draadloos met een Qi-lader. De werktijd op een acculading is in de praktijk zo'n zeven uur, prima voor zelfs de langste sportsessies.

De oortjes worden geleverd met zachte, transparante eartips in drie verschillende maten en daarnaast worden er 'fins' in drie maten meegeleverd. Die optioneel te monteren vinnen drukken tegen de rand van de cymbia, het binnenste deel van de oorschelp, zodat de in-ears beter op hun plek blijven zitten tijdens het sporten.

Ontworpen voor sport

Eind vorig jaar reviewden we elf draadloze oortjes uit de midden- en hogere prijsklassen, waaronder de Sennheiser Momentum True Wireless 3. Die oortjes bevielen ons vanwege hun goede geluidskwaliteit met een volle en stevige sound, fijne dynamiek en goede stereobreedte. De Momentum Sport is uiteraard familie van die headset. Hij maakt bijvoorbeeld gebruik van dezelfde app en biedt grotendeels dezelfde instelmogelijkheden. Maar omdat de Momentum Sport echt ontwikkeld is voor sport, heeft Sennheiser ook een aantal andere keuzes gemaakt. Ten eerste heeft de Momentum Sport een IP55-rating, wat betekent dat de oortjes stofdicht en 'sproeiwaterbestendig' zijn. Ze kunnen dus prima tegen zweet of een regenbui, maar zijn niet volledig waterdicht en dus ook niet geschikt om er bijvoorbeeld mee te gaan zwemmen.

Deze in-ears zijn compacter van vorm dan eerdere Sennheiser-oortjes. Er 'hangt' minder gewicht buiten je oorschelp, wat moet helpen om ze beter op hun plaats te houden. Ook de optioneel te gebruiken fins helpen hier goed bij. Bij mijn oren willen veel in-ears nog weleens losraken of uitvallen, maar door de juiste fins bij de Momentum Sport te gebruiken had ik hier geen problemen mee. Ik vond de oortjes bovendien ook tijdens het sporten comfortabel te dragen, waarbij ze me na langere tijd (zweten) nog niet gingen irriteren. Pasvorm is echter iets heel persoonlijks, dus mijn ervaring hoeft niet die van jou te zijn. Collega Sjef, die de Momentum Sport ook heeft geprobeerd, merkte op dat ze bij hem soms ongewild aanraakcommando's uitvoerden, bijvoorbeeld tijdens het praten of kauwen. Dat probleem heb ik zelf niet gehad, maar het kan afhankelijk van de vorm van je oren dus gebeuren. Mocht je daartegen aanlopen, dan kun je de touchbediening minder gevoelig instellen of zelfs uitschakelen.